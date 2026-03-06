Se perderán el Mundial 2026

Tal como en otras versiones del Mundial de Norteamérica 2026 de la FIFA, ya varias figuras del fútbol internacional han dicho adiós a participar en la máxima competición del balompié en el planeta.

Ya sea por lesiones, abandonos o decisiones técnicas y eliminaciones de sus selecciones, aquí un listado de algunos de los astros que se perderán el torneo (otros que están en veremos) y que los aficionados, de alguna manera, extrañarán. Hay que recordar que a finales de este mes se jugarán los torneos de Repechaje, tanto el europeo como el internacional, así que la asistencia a la copa de otros cracks, se vería comprometida.

Rodrygo, atacante del Real Madrid y la selección de Brasil, se unió a las bajas recientemente por una rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha.

Debido al flojo rendimiento de sus selecciones, el vigente campeón de la UEFA Champions League con PSG, Khvicha Kvaratskhelia, no estará presente junto a Giorgi Mamardashvili, ambos representantes de Georgia. Además, Dominik Szoboszlai (Hungría), Jan Oblak (Eslovenia), Dusan Vlahovic (Serbia), Keylor Navas (Costa Rica), Victor Osimhen, Ademola Lookman (Nigeria), Bryan Mbeumo, André Onana (Camerún), Alexis Sánchez y Arturo Vidal (Chile) se suman al listado de ausencias.

Además, el guineano Serhou Guirassy, centroatacante de Borussia Dortmund, y el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, delantero de Olympique Marsella, con una destacada etapa en Arsenal, tampoco estarán en Norteamérica por la tempranera eliminación de sus países.