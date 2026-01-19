Se mantiene la etapa de la Copa del Mundo de esquí en Crans-Montana, pero sin festejos

La etapa de la Copa del Mundo de esquí alpino programada del 30 de enero al 1 de febrero en la estación suiza de Crans-Montana se mantiene, pero se celebrará sin los actos festivos anexos tras el incendio de un bar que provocó 40 muertos en Nochevieja, anunció este viernes la federación internacional (FIS).

"El programa de carreras se mantiene, con un formato adaptado para las animaciones alrededor de la zona de meta", indicó la entidad en un comunicado.

"Pero todos los eventos anexos previstos en la plaza de Ycoor, en el centro de Crans-Montana, han sido anulados", precisó la FIS.

La instancia organizadora de la Copa del Mundo de esquí alpino informó también que se guardarán "momentos de silencio" y de "recogimiento" en memoria de las víctimas de la tragedia.

El incendio en un bar en esta estación de los Alpes suizos donde decenas de personas celebraban la pasada Nochevieja provocó 40 fallecidos y 116 heridos.

La tragedia fue causada por chispas de bengalas que entraron en contacto con una espuma acústica colocada en el techo del sótano del establecimiento, según los primeros elementos de la investigación.

La pareja propietaria del establecimiento, dos franceses, están siendo investigados y se enfrentan a cargos de homicidio por negligencia, lesiones por negligencia e incendio provocado por negligencia.

Él, Jacques Moretti, se encuentra en prisión preventiva desde el pasado lunes, mientras que su esposa Jessica quedó libre tras declarar, aunque con restricciones.