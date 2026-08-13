Schwarber pone la magia en el regreso del béisbol al Campo de los Sueños

El escenario de la película "El Campo de los Sueños" (Field of Dreams) volvió a ser escenario este jueves de un partido de las Grandes Ligas de béisbol, en el que Kyle Schwarber conectó dos jonrones para el triunfo de los Filis de Filadelfia.

Los Filis arrasaron 7x1 a los Mellizos de Minnesota en una pequeña cancha construida en Dyersville (estado de Iowa) junto a los campos de maíz donde se desarrolla el clásico film de 1989, protagonizado por Kevin Costner.

Las Mayores ya habían celebrado dos partidos en este escenario. En 2021 los Medias Blancas de Chicago vencieron a los Yankees de Nueva York y en 2022 los Cachorros de Chicago a los Rojos de Cincinnati.

Para la tercera edición se erigieron unas tribunas con capacidad para 8.000 espectadores a las afueras de Dyersville, una pequeña localidad de poco más de 4.000 habitantes.

El duelo no decepcionó y los aficionados disfrutaron de dos cañonazos de Schwarber directos a los maizales.

El líder de jonrones de las Grandes Ligas disparó un cuadrangular en la primera entrada y otro en la cuarta para llegar a 37 en la temporada.

Antes del juego, 26 miembros del Salón de la Fama, entre ellos el dominicano Adrián Beltré y el cubano Tany Pérez, emergieron de los campos en una dramatización de la escena más icónica de El Campo de los Sueños.

Los Filis mejoraron su registro del curso a 65 victorias y 58 derrotas a poco más de seis semanas del final de la fase regular.