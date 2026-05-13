Scheffler y McIlroy libran otro duelo de altura en el Campeonato PGA

Ganadores de cuatro de los últimos cinco torneos de Grand Slam, Scottie Scheffler y Rory McIlroy librarán una nueva batalla desde el jueves en el Campeonato de la PGA, donde Jon Rahm tratará de hacerse con el único trofeo grande que le falta al golf español.

El estadounidense Scheffler y el norirlandés McIlroy, número uno y dos del ranking mundial, parten como grandes favoritos al triunfo en el segundo torneo de Grand Slam del año, que se disputa en Newtown Square (Pensilvania).

Ambos son las fuerzas más dominantes del golf desde el ocaso de Tiger Woods y tienen enormes retos esta semana en el campo de Aronimink, a las afueras de Filadelfia.

Scheffler, de 29 años, pretende defender por primera vez con éxito un título de Grand Slam mientras McIlroy, de 37, aspira a ser el primer golfista en una década en encadenar dos triunfos seguidos en Majors, tras su espectacular victoria de abril en el Masters de Augusta.

Su gran rival ese día fue el propio Scheffler que, con una de sus características remontadas, se quedó a un solo golpe de arrebatarle su segunda chaqueta verde al norirlandés.

El estadounidense es de largo el rival más temido del circuito, con 13 títulos entre 2024 y 2025.

Este año también ha comenzado en forma, con una victoria en el The American Express y tres subcampeonatos en sus últimas tres salidas: Masters, Heritage y Doral.

"A veces logramos generar un impulso positivo y, en distintos momentos de mi carrera, he podido realmente alimentarme de eso", dijo Scheffler. "Cuando sientes que tu juego está en un buen lugar y estás viendo los golpes correctos, a veces no se siente tan difícil".

- McIlroy va por más -

Sin desviarse del objetivo en Aronimink, Scheffler tiene también en la mira su gran meta del año: triunfar en junio en el Abierto de Estados Unidos.

Con esa victoria completaría el pleno de títulos de Grand Slam, una hazaña que sólo han logrado seis golfistas.

McIlroy fue el último en inscribirse en esa lista de leyendas con su primera corona del Masters en 2025.

Y un año después, el carismático jugador europeo se negó en abril a entregar la chaqueta verde y fue apenas el cuarto campeón en revalidar título en Augusta.

"Creo que estas victorias fueron la validación de todo el trabajo que he hecho en los últimos años para volver a ganar Majors", dijo esta semana McIlroy.

Tras una década sin éxitos de esta magnitud, el norirlandés se siente con la máxima confianza para encadenar dos triunfos seguidos en Majors, lo que nadie logra desde Jordan Spieth en 2015.

"Llegar a este torneo se siente muy diferente al año pasado. Tengo un camino bastante despejado para intentar conseguir algunos títulos grandes más", consideró.

- El Major que le falta a España -

Cuidándose de una ampolla en un pie, McIlroy volvió este miércoles a las prácticas en el imponente Aronimink, un campo de 7.394 yardas (6,8 kilómetros), 174 bunkers y greens ondulados que prometen velocidades vertiginosas.

En ese escenario tratará Jon Rahm de volver a hacer historia para el golf español.

Rahm, que ya fue en 2021 el primer jugador de su país en ganar el Abierto de Estados Unidos, quiere cerrar el círculo con el otro Grand Slam que se les escapó a sus ilustres predecesores, como Severiano Ballesteros y José María Olazábal.

"Significa mucho", reconoció el jugador vasco el martes. "Por la razón que sea, es el Major en el que hemos tenido peor desempeño".

"Sería maravilloso cerrar esa cuarta pata del Grand Slam", admitió. "Aunque cada Major es extremadamente especial en sí mismo, poder unirlo todo y estar a la altura de los grandes del pasado de España sería algo bastante único".

Rahm, también vencedor del Masters de Augusta en 2023, necesitará recuperar su mejor versión en las grandes citas, en las que no brilla desde su fichaje dos años atrás por el circuito saudita LIV Golf.