Scheffler pierde terreno ante el joven Potgieter en Campeonato de la PGA

El estadounidense Scottie Scheffler, número uno del golf mundial, no pudo repetir este viernes su brillante debut en el Campeonato de la PGA y se descolgó del liderato, que ostentaba el joven sudafricano Aldrich Potgieter.

A falta de dos hoyos por completar, Potgieter avanzaba en solitario con un acumulado de cinco bajo par en Newtown Square (Pensilvania), donde el frío y el viento causaban estragos entre los jugadores.

El sudafricano, de 21 años, ya había terminado el jueves en el grupo de siete líderes de la primera ronda.

Este viernes tenía la posibilidad de convertirse en el golfista más joven en liderar un Grand Slam tras los primeros 36 hoyos desde Tiger Woods en el Masters de Augusta de 1997.

Para ello, Potgieter no tenía margen de error ya que a sólo un golpe se situaba el estadounidense Alex Smalley, que terminó su segunda vuelta en 69 impactos, y a dos un cuarteto de jugadores que incluía al japonés Hideki Matsuyama, ganador del Masters en 2021.

Scheffler se situaba a tres golpes de la cabeza después de terminar su segundo recorrido por encima del par con 71 golpes (+1).

El estadounidense, defensor del título, tuvo un mensaje para los organizadores al lamentar que las posiciones de las banderas eran "un poco absurdas".

"Este es el conjunto de posiciones de bandera más difícil que he visto desde que estoy en el circuito, e incluyo los Abiertos de Estados Unidos", afirmó Scheffler.

Las difíciles ubicaciones de los hoyos en el campo de Aronimink, conocido por sus greenes inclinados, y las ráfagas de viento desafiaban a los mejores jugadores del mundo sin dejar que ninguno se despegase en lo más alto de la clasificación.

- McIlroy reacciona -

El español Jon Rahm, de su lado, se situaba junto a Scheffler con -2 después de sus primeros ocho hoyos del día.

Por detrás, el norirlandés Rory McIlroy reaccionaba después de su nefasta primera ronda y estaba en posición de superar el corte y avanzar al fin de semana decisivo.

El flamante bicampeón del Masters de Augusta, que el jueves terminó en 74 golpes (+4) con bogeys en sus últimos cuatro hoyos, remontaba 57 puestos el viernes con un acumulado provisional de +2 tras ocho hoyos.

El chileno Joaquín Niemann se situaba en el puesto 35 con +1 después de 13 hoyos.

Por debajo de la línea de corte se encontraba el venezolano Jhonattan Vegas, que pugnaba por sobrevivir el corte con +5 tras 12 hoyos.

Ya eliminados estaban el argentino Emiliano Grillo, con un acumulado de 148 golpes (+8), y el colombiano Nico Echavarría con 150 (+10).