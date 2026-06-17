Scheffler busca completar el Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos

El estadounidense Scottie Scheffler, número uno del mundo, intentará convertirse en el séptimo golfista en completar el Grand Slam de su carrera si conquista el Abierto de Estados Unidos, que comienza este jueves en Shinnecock Hills.

Cuatro veces campeón de torneos de Grand Slam y 20 veces ganador del PGA Tour, Scheffler podría lograr esta hazaña el día de su trigésimo cumpleaños, el 21 de junio.

"Ganar el Grand Slam de la carrera, creo que es algo con lo que cualquier golfista soñaría", dijo Scheffler el año pasado. "Pero al final del día, solo estoy tratando de sacar lo mejor de mí mismo".

Scheffler se uniría a Tiger Woods, Jack Nicklaus, Gary Player, Gene Sarazen, Ben Hogan y al número dos del mundo, Rory McIlroy, al haber ganado cada torneo de Grand Slam al menos una vez.

Scheffler ganó las chaquetas verdes del Masters de 2022 y 2024, así como el Campeonato de la PGA y el Abierto Británico el año pasado, lo que le allana el camino para su primera oportunidad de completar el Grand Slam en su novena participación en el Abierto de Estados Unidos.

"Me encantaría poder ganar el Abierto de Estados Unidos. Es un torneo que me encanta. Amo a mi país, me encantaría poder ganar mi Abierto nacional", afirmó.

Scheffler, cuyo mejor resultado en el Abierto de Estados Unidos fue un empate en el segundo lugar en 2022, visitó Shinnecock por primera vez el 1 de junio, cuando realizó una ronda de reconocimiento.

"Había oído algunos rumores sobre lo difíciles que eran los greens", dijo. "Me sorprendió un poco la anchura de las calles, pero los complejos de green son extremadamente difíciles y creo que ahí es donde reside el mayor desafío".

Scheffler dijo que trabajaría en los golpes de salida y las aproximaciones antes de la semana del Abierto de Estados Unidos.

"Es uno de esos campos en los que hay muchísimo espacio, pero las áreas a las que hay que apuntar son bastante pequeñas", aseguró.

- McIlroy, el rival -

Su principal rival parece ser el norirlandés Rory McIlroy, seis veces ganador de torneos de Grand Slam, que viene de ganar el Masters en abril.

McIlroy, de 37 años, no superó el corte en 2018, la última vez que se disputó el Abierto de Estados Unidos en Shinnecock, pero fue subcampeón en las dos últimas ediciones.

"Shinnecock se ve bien", dijo McIlroy. "Las calles son muy generosas. Pero el primer corte del rough mide cinco pulgadas de largo. Es como si ese primer corte tuviera quizá tres pasos de ancho y luego ya entra la festuca... si fallas la calle, siento que te mereces una mala posición de la bola".

McIlroy, cuya única victoria en el Abierto de Estados Unidos fue en 2011, dijo que los greens ampliados ayudarán a evitar los problemas de jugabilidad que hubo en el pasado en Shinnecock.

"Los greens realmente no creo que necesiten ser mucho más rápidos. Pueden endurecerlos y usar las ubicaciones de hoyo que quieran sin tener algunos de los problemas que han tenido en los últimos US Open", dijo.

Los jugadores se quejaron de que la Asociación de Golf de Estados Unidos (USGA, por sus siglas en inglés) "perdió el control del campo" en 2004 y 2018 en Shinnecock, cuando tuvieron que regar los greens entre grupos para intentar mantenerlos jugables.

"Si se prepara de la manera correcta, creo que es una de las mejores pruebas del golf del país. Es un campo de golf increíble", remarcó McIlroy.