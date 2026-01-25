Scheffler arranca la temporada conquistando su vigésimo título de PGA

El estadounidense Scottie Scheffler no perdió tiempo en reafirmar su dominio del golf masculino al ganar este domingo el American Express de La Quinta (California), primer torneo que disputaba en la temporada de PGA.

El número uno mundial amplió así su vitrina con un vigésimo título en el circuito estadounidense.

Antes de Scheffler, únicamente Jack Nicklaus y Tiger Woods habían llegado a 20 trofeos de la PGA y cuatro títulos de Grand Slam antes de cumplir los 30 años.

"Es bastante salvaje", dijo Scheffler, que cumplirá 30 años en junio. "Ha sido un gran comienzo para mi carrera, ha sido especial. Intento no pensar demasiado en esas cosas. Solo intentaba hacer lo que tenía que hacer para estar listo".

En La Quinta, Scheffler retomó el férreo control del circuito que ostentó el año pasado, cuando conquistó dos Majors (Campeonato de la PGA y Abierto Británico) en un total de seis victorias.

Su principal perseguidor, el australiano Jason Day, concluyó a cuatro golpes de distancia de Scheffler, que se impuso con un acumulado de 261 golpes, 27 bajo par.

Tras sumar nueve birdies en la última ronda, Scheffler ni se despeinó al cometer un doble bogey en el penúltimo hoyo.