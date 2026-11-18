La sargento primero Cenia Samudio, instructora y miembro de la Dirección Nacional de Armamento de la Policía Nacional, se colgó la medalla de bronce en los IV Juegos Mundiales de Policías, celebrados en República Dominicana, dejando en alto el nombre de Panamá.

Con 18 años de servicio en la institución, Samudio ha desarrollado una trayectoria marcada por la disciplina y la preparación profesional. Además de su faceta como competidora, se desempeña como instructora de tiro, labor desde la cual capacita a otros agentes policiales sobre el uso correcto y responsable de las armas de fuego.

La competencia reunió a representantes de distintos cuerpos policiales de varios países, quienes midieron sus habilidades en diferentes disciplinas deportivas.

Samudio explicó que enfrentó a competidoras de naciones con amplia trayectoria en esta especialidad, en una contienda reñida en la que las diferencias de puntuación fueron mínimas.

La prueba de tiro se desarrolló en seis canchas y durante varias jornadas. La representante panameña logró mantenerse entre los primeros puestos y finalmente alcanzó el tercer lugar del podio, detrás de las competidoras de República Checa y Ecuador.

Más allá del resultado deportivo, su participación representa un reconocimiento a su esfuerzo y preparación, así como al crecimiento de las mujeres en espacios profesionales que tradicionalmente han contado con una mayor presencia masculina.

Desde su labor como instructora y su desempeño como deportista, la sargento primero Cenia Samudio demuestra que la disciplina, la constancia y la preparación son fundamentales para alcanzar nuevos retos y representar al país en escenarios internacionales.