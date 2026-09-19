Sandro Mazzola, una carrera entera en el Inter de Milán

Sandro Mazzola, fallecido a los 83 años, fue un emblema del poderoso Inter de Milán de los años 1960, con su célebre bigote, antes de ser coprotagonista de una polémica en la Italia finalista del Mundial 1970.

Nacido el 8 de noviembre de 1942 en Turín, Alessandro Mazzola es hijo de otro icono, Valentino Mazzola, capitán del gran Torino, cuya sombra se proyectará a lo largo de toda su carrera.

Su padre murió cuando él solo tenía seis años en el accidente aéreo de Superga, que prácticamente aniquiló al equipo turinés.

Su infancia se vuelve entonces difícil, ya que su madre tiene problemas para llegar a fin de mes, aunque la familia recibe la ayuda, entre otros, de Giuseppe Meazza, otra estrella de las décadas de 1930 y 1940.

En el plano futbolístico, Sandro, jugador ofensivo polivalente, sigue los pasos de Valentino, legendario número diez del "Toro".

Ignorado por el Torino, se incorpora al Inter, presidido por Angelo Moratti.

Con el club de toda su vida, en el que juega durante 17 temporadas, conquista cuatro títulos de la Serie A, dos Copas de Europa y dos Copas Intercontinentales.

Mazzola termina segundo en la clasificación del Balón de Oro en 1971, por detrás de Johan Cruyff.

Muy popular en su país y en el extranjero, explicará en una entrevista de 1988 que, si tuvo tantos admiradores, fue porque también heredó a los de su padre.

- Dos veces campeón de Europa -

Junto a Giacinto Facchetti, Mario Corso, Tarcisio Burgnich, Jair, Luis Suárez y Armando Picchi, reina sobre Europa dos años consecutivos.

Sus dos triunfos en la Copa de Europa en 1964, contra el Real Madrid ante el que marca un doblete, y en 1965, frente al Benfica de Lisboa, los obtiene bajo las órdenes del franco-argentino Helenio Herrera, adepto del sistema táctico ultradefensivo del catenaccio, lo que no le impide conquistar el título de máximo goleador del campeonato de Italia en 1965.

Cae derrotado en la final de la Copa de Europa en 1967 y 1972, pero gana la Eurocopa en 1968 con la Azzurra.

En 77 partidos con la Nazionale, marca 22 goles. Su supuesta incompatibilidad en la selección con Gianni Rivera, la estrella del AC Milan, ocupa los titulares durante el Mundial de 1970, donde el seleccionador Ferruccio Valcareggi decide concederles una parte del partido a cada uno en los cuartos y en la semifinal.

En la derrota contra el Brasil de Pelé en la final (4-1), Mazzola no cede su puesto a Rivera hasta seis minutos antes del final, lo que reaviva la controversia en la prensa, aunque ambos hombres mantienen una relación cordial.

"Aunque él fuera del Inter, teníamos una excelente relación, una gran amistad", contó Rivera, entrevistado por Radio 1 Rai tras el fallecimiento de Mazzola.

"Hubo un período en el que prefirieron hacernos jugar de forma alternada, y ninguno de los dos entendió por qué", explicó.

Tras su carrera como jugador, inicia una como dirigente, en particular como director deportivo del Inter (1995-1999) y luego del Torino (2000-2003), y se convierte también en comentarista de televisión.