Sam Burns toma liderato y Rahm y Niemann se estrellan en feroz Abierto de EEUU

El golfista estadounidense Sam Burns tomaba este viernes un inesperado liderato del Abierto de Estados Unidos en una segunda ronda de pesadilla para numerosas figuras como el español Jon Rahm y el chileno Joaquín Niemann, que quedaba fuera del corte.

Burns, que nunca ha concluido en el top 5 de un torneo de Grand Slam, fue de los pocos que lograron domar el campo de Oakmont (Pensilvania), convertido en un campo de batalla en el que sólo cinco jugadores bajaban del par.

El golfista de Luisiana terminó su segundo recorrido en 65 golpes, cinco bajo par, igualando el tercer mejor resultado en cualquiera de los diez US Open que se han disputado en Oakmont.

El recital de Burns lo colocaba en cabeza de la tabla con un acumulado de 137 golpes (-3) y uno de ventaja sobre el anterior líder, su compatriota J.J. Spaun, y dos del noruego Viktor Hovland.

"Sentí que jugué muy bien. Hoy fue un día muy agradable", se felicitó Burns. "Obviamente, aún queda mucho golf por delante en un campo muy difícil".

Burns entrará en el fin de semana decisivo con una ventaja considerable a los grandes favoritos al título, comenzando por el estadounidense Scottie Scheffler.

El número uno mundial, que mejoró sus prestaciones el viernes con 71 golpes (+1), se situaba en el puesto 24 a siete golpes de Burns.

Su impresionante historial de remontadas, sin embargo, impide que Scheffler pueda ser descartado para meterse en la pugna por un segundo trofeo 'Major' seguido, tras su victoria en el Campeonato de la PGA en mayo.

"Con la forma en que estaba jugando, fácilmente podría haberme ido a casa, pero luché muy duro para seguir en el torneo", afirmó Scheffler.

"No creo que esté fuera del torneo en absoluto", advirtió la estrella estadounidense, vencedor en tres de los cuatro últimos eventos que ha disputado.

- "Es frustrante" -

El español Rahm, que protagonizó un gran arranque el jueves, sí sufrió un enorme retroceso el viernes en un recorrido infernal de 75 golpes (+5), con cuatro bogeys y un doble bogey.

"No he metido ningún putt, esa ha sido la principal diferencia. No he jugado mal pero no ha entrado nada", lamentó un molesto Rahm en su escueta comparecencia ante los periodistas.

"Sinceramente, ahora mismo estoy demasiado molesto y enfadado como para pensar en ninguna perspectiva", afirmó. "En muy pocas rondas de golf en mi vida he hecho buenos putts y no han entrado en el hoyo, así que es frustrante".

Rahm, único campeón español de este evento con su triunfo en 2021, se ubicaba también en el 24º lugar en Oakmont, un escenario siempre amenazador por sus greens ultrarrápidos, búnkers complicados y un rough espeso y alto.

- Grillo y Ortiz avanzan -

Entre la representación latinoamericana, el argentino Emiliano Grillo y el mexicano Carlos Ortiz terminaron sus segundos recorridos en 72 golpes (+2) y se situaban en el decimotercer lugar a seis golpes de la cabeza.

El venezolano Jhonattan Vegas (+4) también se ganó un puesto para el fin de semana mientras por detrás de la línea de corte quedaron el chileno Joaquín Niemann y el colombiano Nico Echavarría.

Niemann repitió una decepcionante vuelta de 75 golpes (+5) y se despidió de un evento al que llegaba en plena forma tras ganar su cuarto torneo del año en el circuito saudita LIV Golf.

El estadounidense Bryson DeChambeau, defensor del título, también sufrió los estragos de Oakmont y se encontraba virtualmente eliminado con +10 a falta de un hoyo por completar.

Los aficionados presentes el viernes también pudieron disfrutar del espectacular hoyo en uno que firmó el francés Victor Perez en el sexto hoyo, de par 3.

A 175 metros de distancia, Perez golpeó una pelota que rebotó dos veces en el green antes de rodar hasta el hoyo.