Sacarán brillo a Panamericanos

Panamá se prepara para ser sede de dos descomunales citas internacionales de gimnasia, que de seguro pondrán al país, y en especial a la Ciudad de Panamá, en el mapa deportivo regional.

Se tratan del Campeonato Panamericano de Adultos de Gimnasia Artística 2025, del 9 al 16 de junio, en el Centro de Convenciones de Amador (antiguo Figali) y el Tercer Abierto Panamericano de Parkour, del 1 al 5 de julio, en la Arena Roberto Durán. Para el Panamericano de Gimnasia Artística ya están confirmados 24 países y 177 atletas.

“Se prevé que sea el evento panamericano más grande de los últimos tiempos. Con la mayor participación de atletas y de países. Así que se espera un muy buen evento en Panamá”, señaló el presidente de la Federación Panameña de Gimnasia (FPG), Carlos Herrera.

El dirigente confirmó que Panamá llevará equipo completo femenino (5 y 1 de reserva), que competirán en 4 aparatos; y un representante masculino [Richard Atencio], en 6 aparatos.

“Panamá le ha ido bien en este tipo de eventos, pero tendremos la participación de potencias como Brasil y Estados Unidos. La pelea para Panamá será mantenerse en los cinco primeros de la tabla, buscando las primeras posiciones como equipo. Ya de forma individual, esperamos que varias de nuestras atletas lleguen a finales y logren ganar medallas”, acotó Herrera.

Se estima que el evento, que será en podio, sobre unas mesas de competencia, no directamente en el piso, tenga un horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Todavía no se han anunciado los precios de las entradas al público. “Este es un panamericano solo de mayores y además es el clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe [2026] y es el primer evento en gimnasia artística en miras a Los Ángeles [Juegos Olímpicos de 2028]”, indicó el presidente de la FPG.

En enero pasado, se promocionada la mencionada cita en el Centro de Convenciones Atlapa, sin embargo, Herrera reconoce que “nuestra intención era tener como sede Atlapa, pero no se pudo, por motivos fuera de nuestro control, y logramos tener este espacio en el Figali, que es más grande, y se presta para tener un escenario amplio para la distribución de los equipos, pero así mismo se nos han subido todo el costo del evento, y estamos un poco preocupados por la parte del financiamiento, aunque pensamos que todavía pueden aparecer algunos patrocinadores que nos puedan ayudar para solventar esto”.

Cabe resaltar que, en noviembre de 2024, Panamá fue anfitrión del Campeonato Panamericano y Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia Aeróbica Panamá, reuniendo a más de 500 atletas de la región.