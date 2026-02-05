Sabotean 70 duchas en habitaciones de la Villa Olímpica de Milán

Las duchas de 70 habitaciones de la Villa Olímpica que alberga a las delegaciones en Milán fueron saboteadas antes del inicio de los Juegos, indicó este jueves el Comité Organizador del evento.

La tubería de evacuación de las duchas fue agujereada con una herramienta mecánica después de la finalización de las obras, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, en tres edificios de la Villa Olímpica, de nueva construcción, según el Comité.

Los daños en las duchas de las habitaciones se descubrieron durante los test de las instalaciones hidráulicas, cuando una fuga de agua fue detectada en un techo.

La Digos, el servicio de la policía italiana encargado de la lucha antiterrorista, y el grupo antiterrorista de la fiscalía de Milán han abierto una investigación, según la prensa italiana.