Sabalenka sufre ante Osaka pero pasa a cuartos en Madrid

La N.1 del mundo, Aryna Sabalenka, tuvo que remontar este lunes un set ante la japonesa Naomi Osaka (15ª) para clasificar a cuartos del WTA 1000 de Madrid.

El primer set estuvo disputado hasta un tie-break de sentido único, durante el que la antigua número 1 del mundo aplastó a Sabalenka, muy nerviosa sobre la tierra batida de la capital española.

La bielorrusa de 27 años reaccionó después, cuando la japonesa, muy sólida con su saque (9 aces), perdió precisión (5 dobles faltas) y se vino abajo físicamente en el último set.

Sabalenka cerró el partido con un juego en blanco y un ace en 2 horas y 20 minutos. Se enfrentará en los cuartos de final a la estadounidense Hailey Baptiste (32ª).