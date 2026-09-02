Sabalenka resuelve la segunda ronda del US Open en menos de una hora

La bielorrusa Aryna Sabalenka arrolló este miércoles a la rusa Polina Iatcenko en 54 minutos para meterse en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, donde persigue un triplete de trofeos seguidos.

La número uno mundial avasalló con un doble 6-1 a Iatcenko, 160 del ranking, en el inicio de la sesión nocturna del Grand Slam de Nueva York.

Sabalenka, que eliminó a la colombiana Camila Osorio en su debut, no tuvo tampoco piedad de Iatcenko, apropiándose de los primeros cinco juegos del partido y embolsándose el primer set en 24 minutos.

La segunda manga la comenzó con dos breaks que acabaron de derribar a la rusa, quien jugaba su segundo partido de Grand Slam tras ganar en el debut a la mexicana Renata Zarazúa.

"Estoy contenta de mi nivel y concentración hoy", declaró Sabalenka, que se medirá en la tercera fase a la uzbeka Kamilla Rakhimova, número 92 de la WTA.