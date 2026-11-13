Sabalenka eliminada en la fase de grupos de WTA Finals a manos de Svitolina

La bielorrusa Aryna Sabalenka, la número dos del tenis femenino, perdió este viernes frente a la ucraniana Elina Svitolina en un choque en el que estaba en juego el último boleto a las semifinales de las WTA Finals, que se celebran en Indian Wells (Estados Unidos).

Svitolina, sexta del mundo, superó a Sabalenka por 6-3, 3-6 y 6-1 en el cierre de la fase de grupos de este evento que reúne a las ocho mejores jugadoras de la temporada.

Sabalenka, que era la jugadora de mayor ranking del torneo ante la baja de la número uno, Elena Rybakina, fue eliminada al concluir en el tercer lugar del Grupo 2 con un registro de una victoria y dos derrotas.

La bielorrusa seguirá así sin añadir este prestigioso título a su palmarés.

De su parte, Svitolina, que concluyó como segunda del Grupo 2 con un balance de 2-1, enfrentará el sábado en semifinales a la checa Linda Noskova (2-1), líder del Grupo 1.

La otra semifinal enfrentará a la rusa Mirra Andreeva (3-0), primera del Grupo 2, contra la estadounidense Jessica Pegula (2-1), segunda de la llave 1.