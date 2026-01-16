Sabalenka dice que el Abierto de Australia no es una lucha solo entre ella y Swiatek

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, insistió este viernes en que la lucha por el título del Abierto de Australia no se limita solo a ella y a la polaca Iga Swiatek.

La bielorrusa y la número dos mundial acumulan entre ambas diez títulos de Grand Slam y han dominado el rectángulo en los últimos años.

"Creo que en realidad no se trata solo de mí y de Iga", dijo. "Están Coco (Gauff), Elena (Rybakina), Jessica (Pegula). Para ser sincera, no se trata solo de nosotras dos".

Y también está Madison Keys, quien sorprendió a Sabalenka al ganar su primer Grand Slam con una actuación inspirada en la Rod Laver Arena el año pasado.

Keys admitió este viernes estar nerviosa por ser la campeona defensora, pero dijo que está intentando "asimilarlo y disfrutarlo".

"A menudo, cuando miramos atrás, nos arrepentimos de no haber disfrutado de los momentos, incluso de los difíciles, estresantes y de presión", dijo la estadounidense.

Sabalenka había llegado a esa final con el objetivo de convertirse en la primera mujer desde Martina Hingis en ganar tres Abiertos de Australia consecutivos.

Para el Abierto de Australia tuvo una preparación inusual, jugando contra Nick Kyrgios en una "Batalla de los Sexos" muy criticada en Dubái antes de viajar a Brisbane.

Dijo que le sirvió para intentar conseguir su quinto título de Grand Slam.

"Tuve una gran pretemporada, así que estaba realmente recuperada y lista", aseguró.

Sabalenka comienza su andadura contra la jugadora francesa invitada Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah.

Swiatek, que ha ganado el Abierto de Francia, el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon, pero aún no ha superado las semifinales en Melbourne, se enfrenta a la jugadora china proveniente de la fase previa, Yuan Yue.