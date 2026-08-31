Sabalenka despacha a colombiana Osorio en su estreno en el US Open

La bielorrusa Aryna Sabalenka arrancó este lunes la ruta a un tercer título seguido del Abierto de Estados Unidos con un convincente triunfo ante la colombiana María Camila Osorio.

La número uno mundial superó a Osorio (59º) por 6-2 y 6-4 en el primer duelo del programa en la pista central de Nueva York.

"Estoy súper contenta con mi nivel, sobre todo en el primer set", se felicitó Sabalenka, que acude bajo presión al último Grand Slam del año.

La bielorrusa, sin títulos grandes esta temporada, no solo carga con la presión de defender su condición de campeona sino también su liderato de la WTA, amenazado por la kazaja Elena Rybakina.

La tenista de 28 años tuvo que arremangarse en el segundo set para terminar con la resistencia de Osorio, a quien no le pesó su estreno en la mayor pista de tenis del mundo.

Aún así la jugadora de Cúcuta, de 24 años, falló en los momentos clave y dijo adiós por cuarto año seguido en la ronda inicial, esta vez en una temporada en la que había llegado a la tercera estación en Roland Garros.

Tras entregar el primer set en 40 minutos, Osorio plantó cara en la segunda manga pese a recibir un break en el juego inicial.

La colombiana devolvió el quiebre y su juego fue ganando confianza hasta llevarse la ovación de la grada con golpes de calidad como una dejada de revés en la red para avanzarse 3-2.

En el siguiente juego tuvo su gran oportunidad con dos pelotas de break que Sabalenka contuvo para no perder el control del partido.

La bielorrusa logró después el quiebre que necesitaba para finiquitar el pulso en una hora y 27 minutos de juego.

La rusa Polina Iatcenko, que eliminó el domingo a la mexicana Renata Zarazúa, será la siguiente rival de Sabalenka, quien llegó a su feudo de Nueva York entre dudas por un bajón de juego desde su doblete de principios de año en Indian Wells y Miami.

La otra colombiana en Flushing Meadows, Emiliana Arango, también cayó eliminada el domingo ante la china Wang Xinyu.