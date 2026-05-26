Sabalenka derrota a Bouzas en su estreno en Roland Garros

La número 1 mundial Aryna Sabalenka, que aspira a conquistar su primer Roland Garros, debutó con triunfo este martes ante la española Jessica Bouzas (50ª), por 6-4 y 6-2 en 1h15.

Finalista el año pasado, cuando fue derrotada por Coco Gauff, la bielorrusa de 28 años protagonizó un debut con altibajos, llegando a ir 4-0 arriba en el primer set antes de permitir que su rival se acercara hasta 5-4.

Luego impuso su potencia, pero con 5-0 volvió a ceder dos juegos.

El partido concluyó con una doble falta de la española de 23 años.