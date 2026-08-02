Sabalenka defiende su amenazado primer lugar en el WTA 1000 de Toronto

Tras su decepción en Wimbledon, Aryna Sabalenka hará todo lo posible para conservar su puesto de número uno mundial en el WTA 1000 de Toronto, donde Elena Rybakina amenaza con destronarla.

Para que la bielorrusa pierda en el certamen canadiense, que empezó este domingo, el estatus que protege desde octubre de 2024 deben suceder dos cosas: que no llegue a los octavos de final y que su rival kazaja gane la corona.

Sabalenka ha mostrado recientemente signos de debilidad, al caer en cuartos de final sobre la tierra batida de Roland Garros y luego quedar eliminada en octavos sobre el césped de Wimbledon.

Pero presenta un impresionante balance este año en pista dura, una superficie en la que solo ha perdido uno de sus 24 partidos, contra Rybakina en la final del Abierto de Australia.

Sin embargo, en seis participaciones en el WTA 1000 canadiense —organizado de manera alterna en Toronto y Montreal—, la kazaja de 27 años solo ha alcanzado una vez las semifinales, en 2021.

"La tierra batida y la hierba, no diría que fueron tan malas", se defendió la número uno mundial este domingo en rueda de prensa en Toronto. "Probé algunas cosas, pero no salieron como estaba previsto. Ahora volvemos un poco a los fundamentos y realmente espero que vaya bien".

- Cuadro complicado -

Sabalenka, de 28 años, se mostró confiada antes de comenzar su participación en un torneo en el que, sin embargo, nunca ha podido superar las semifinales.

"Hay días así en los que tienes que conformarte con felicitar a tu rival e irte", soltó tras su derrota contra la japonesa Naomi Osaka en octavos en Wimbledon.

Con ganas de "olvidarse" del tenis, la bielorrusa se fue a pasar una semana de vacaciones de verano a la isla griega de Mykonos.

"Ese descanso era realmente necesario", declaró el domingo. "Pasé allí cinco o seis días, quizá. Me sentí mucho mejor y estaba deseando volver a la pista y empezar a trabajar para alcanzar mis objetivos durante esta gira".

En Norteamérica, la estrella europea disputará el US Open, del que es doble campeona defensora, como punto culminante.

En Toronto ha caído en una mitad del cuadro difícil, en la que podría cruzarse en su camino a jugadoras de nivel como la letona Jelena Ostapenko (29 del mundo) en dieciseisavos de final.

Y luego a la estadounidense Jessica Pegula (3ª), doble ganadora del torneo; a la estadounidense de origen ruso Amanda Anisimova (9ª), finalista en 2024; o a la polaca Iga Swiatek (8ª).

- ¿Sorprender de nuevo? -

La estadounidense Coco Gauff (4ª), Naomi Osaka (13ª) o la checa Linda Noskova (7ª), recientemente coronada en Wimbledon, figuran entre las jugadoras de la otra mitad del cuadro.

Ellas serán las adversarias de Rybakina, derrotada el año pasado en la final de Montreal por la futura campeona, la local Victoria Mboko.

Tras tener semanas de locura por su triunfo en la final de la grama inglesa ante su compatriota Karolina Muchova, Noskova espera "una nueva oportunidad" en Canadá.

Pero, sobre todo, mantener la calma luego de días muy agitados por cuenta de haber ganado su primer Grand Slam.

"Las últimas semanas no han sido más que una locura y un caos, así que me alegro de poder, de alguna manera, empezar de nuevo", dijo la jugadora de 21 años.

La checa fue homenajeada por el presidente de su país, Petr Pavel, en medio de una avalancha de apariciones en los medios de su tierra antes de sacar un poco de tiempo para unas vacaciones en Italia.

"Ganar un Grand Slam es algo irreal. Pero al mismo tiempo, todavía tengo 21 años, siento que, como he conseguido esto tan pronto, es incluso una motivación aún mayor para seguir adelante", sostuvo.