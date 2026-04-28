Sabalenka cae por sorpresa ante Baptiste en cuartos de final de Madrid

La estadounidense Haley Baptista eliminó este martes a la número uno del mundo Aryna Sabalenka en el WTA 1000 de Madrid imponiéndose por 2-6, 6-2, 7-6 (8/6) en cuartos del torneo madrileño.

Baptiste, número 32 del mundo, se medirá en semifinales a la rusa Mirra Andreeva, que, por la mañana, había ganado a la canadiense Leylah Fernandez.

"Sólo ha sido insistir, insistir e insistir", dijo Baptiste, una trabajada victoria de dos horas y media sobre Sabalenka, vigente campeona en Madrid.

La bielorrusa aspiraba a lograr su cuarto título sobre la tierra batida de la Caja Mágica, tras los que logró en 2021, 2023 y 2025.

Sabalenka arrancó llevándose el primer set, pero reaccionó la estadounidense en la segunda manga ante una Sabalenka que cedió tres veces su servicio llevando el partido al tercer set.

En la definitiva manga, la bielorrusa desperdició seis bolas de partido para acabar diciendo adiós al torneo madrileño.

"Creo que jugó unos puntos muy buenos. Es decir, tuve algunas oportunidades que no aproveché y creo que jugó un tenis muy valiente en esos puntos", consideró Sabalenka tras su eliminación.

"Creo que tuve mis oportunidades en el tercer set, pero tal vez me apresuré mucho", lamentó la bielorrusa.