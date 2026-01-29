Sabalenka bate a Svitolina y jugará su cuarta final consecutiva en Australia

La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, se clasificó para su cuarta final consecutiva del Abierto de Australia al derrotar este jueves a la ucraniana Elina Svitolina (12ª) por 6-2 y 6-3.

La bielorrusa de 27 años se enfrentará el sábado a la kazaja Elena Rybakina (5ª) o a la estadounidense Jessica Pegula (6ª) para intentar conquistar su quinto título de Grand Slam, el tercero en Melbourne, donde se impuso en 2023 y 2024.

Sabalenka también ganó el US Open en 2024 y 2025. El año pasado en la final de Melbourne perdió contra Madison Keys.

En un duelo de nuevo cargado de contenido político, Svitolina evitó el saludo a Sabalenka. Desde el inicio de la guerra varias jugadoras ucranianas no dan la mano a rusas o bielorrusas.

Antes de la semifinal, en la Rod Laver Arena, se hizo un anuncio en una pantalla gigante con un mensaje indicando que no habría saludo, pidiendo a los aficionados que "lo respetaran".

Sabalenka tuvo palabras de elogio para Svitolina al final del duelo: "Estoy súper feliz con la victoria, es una rival realmente dura; estuvo jugando un tenis increíble durante toda la semana. Pero el trabajo aún no está hecho".

Las dos jugadoras llegaron a la semifinal en un momento de forma excelente, sin haber cedido un set en Melbourne y con rachas de 10 victorias: Sabalenka había ganado en Brisbane en la antesala, y Svitolina triunfó en Auckland.

El duelo, en el que Sabalenka impuso su ley, tuvo polémica al inicio del cuarto juego.

La número 1 fue sancionada por molestar a Svitolina con sus gritos, lo que provocó una larga revisión en vídeo y abucheos.

Visiblemente molesta, Sabalenka perdió el punto, pero recuperó la compostura para romper el servicio y ponerse 3-1. La potente jugadora de 27 años cerró el set en 41 minutos de dominio.

La veterana de 31 años Svitolina reaccionó al inicio del segundo set, rompiendo el saque de Sabalenka para adelantarse 2-0. Pero la bielorrusa se revolvió y encadenó cinco juegos seguidos para 5-2 garantizando su victoria.