Rybakina vence a Svitolina y pugnará por su segundo título de Indian Wells

La kazaja Elena Rybakina derrotó el viernes en sets corridos a la ucraniana Elina Svitolina y avanzó a la final de Indian Wells, donde le espera Aryna Sabalenka con muchas ganas de revancha.

Rybakina, que el lunes ascenderá al segundo lugar de la WTA, superó a Svitolina (9º) por 7-5 y 6-4 en la segunda semifinal de este torneo WTA 1000.

La kazaja se medirá el domingo de nuevo con Sabalenka, la número uno mundial, a la que batió en la final de 2023 de Indian Wells y en la del Abierto de Australia del pasado enero.