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Rybakina vence a Svitolina y pugnará por su segundo título de Indian Wells

Rybakina vence a Svitolina y pugnará por su segundo título de Indian Wells
Elena Rybakina devuelve un golpe ante Elina Svitolina en Indian Wells el 13 de marzo de 2026 CLIVE BRUNSKILL
AFP
13 de marzo de 2026

La kazaja Elena Rybakina derrotó el viernes en sets corridos a la ucraniana Elina Svitolina y avanzó a la final de Indian Wells, donde le espera Aryna Sabalenka con muchas ganas de revancha.

Rybakina, que el lunes ascenderá al segundo lugar de la WTA, superó a Svitolina (9º) por 7-5 y 6-4 en la segunda semifinal de este torneo WTA 1000.

La kazaja se medirá el domingo de nuevo con Sabalenka, la número uno mundial, a la que batió en la final de 2023 de Indian Wells y en la del Abierto de Australia del pasado enero.

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