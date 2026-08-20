Rybakina se retira en Cincinnati y no asaltará el número uno mundial

La kazaja Elena Rybakina abandonó este jueves por lesión en los cuartos de final del torneo WTA 1000 de Cincinnati frente a la polaca Iga Swiatek, lo que le impedirá asaltar esta semana el número uno del tenis femenino.

A sólo 10 días del inicio del Abierto de Estados Unidos, Rybakina se retiró cuando estaba 4-1 por debajo en el primer set.

La número dos mundial, que había sufrido un quiebre en su primer juego al saque, detuvo el juego de forma repentina sin poderse aparentemente apoyar sobre el talón izquierdo, que ya estaba vendado.

Tras ser atendida en la silla, Rybakina regresó a la pista pero, tras jugar un solo punto, anunció su abandono.

La caída el miércoles en octavos de la bielorrusa Aryna Sabalenka abría la puerta a Rybakina para desbancarla del liderato de la WTA en Cincinnati, pero para ello la kazaja necesitaba avanzar hasta la final del domingo.

Su siguiente oportunidad será en el US Open, el último torneo de Grand Slam del año, que arranca el 30 de agosto en Nueva York.

"Honestamente, me estaba dando ansiedad solo con ver esta situación. Espero que Elena esté bien", dijo Swiatek en la entrevista sobre la pista.

"Obviamente, el próximo torneo es la prioridad. Sé que este también es importante, pero el US Open es el US Open. Espero que pueda estar lista para ello", deseó la ex número uno mundial.

El duelo entre Swiatek y Rybakina era también una reedición de la final que disputaron tan solo una semana atrás en el WTA 1000 de Toronto, donde la polaca conquistó su primer trofeo del año.

Swiatek, actualmente en el quinto lugar de la WTA, enfrentará en las semifinales de Cincinnati a la estadounidense Jessica Pegula.

En los otros cruces de cuartos, que se disputarán el viernes, las estadounidenses Coco Gauff y Madison Keys chocarán ante la ucraniana Marta Kostyuk y la checa Sara Bejlek, respectivamente.