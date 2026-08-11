Rybakina frustra a Osaka para acceder a semifinales del WTA 1000 de Toronto

Con una quirúrgica remontada, la kazaja Elena Rybakina derrotó el martes a la japonesa Naomi Osaka y avanzó a las semifinales del torneo WTA 1000 de Toronto.

Rybakina, número dos del tenis femenino, cedió el primer set frente a Osaka (13) por 4-6 pero se rehízo con parciales de 7-6 (7/5) y 6-4 hasta cantar victoria tras dos horas y media de batalla.

La kazaja pugnará el miércoles contra la estadounidense Coco Gauff por meterse en su primera final en el torneo canadiense.

La polaca Iga Swiatek y la ucraniana Elina Svitolina protagonizarán la otra semifinal también el miércoles.

Vigente campeona del Abierto de Australia, Rybakina se presentó en Toronto con la posibilidad de desbancar del número uno del mundo a Aryna Sabalenka.

La bielorrusa resistió en el trono al alcanzar los octavos de final, el resultado mínimo que necesitaba, pero Rybakina puede seguir poniéndole presión antes de la gran cita del Abierto de Estados Unidos, que arranca el 30 de agosto.

El miércoles, la kazaja tendrá su tercer intento de llegar a la final canadiense después de sus derrotas en semifinales de 2023 ante la rusa Liudmila Samsonova y el año pasado ante la joya local Victoria Mboko.

Naomi Osaka fue la víctima de Mboko en esa última final y este martes encajó otra enorme decepción ante Rybakina, a la que nunca había enfrentado pese a que suman seis títulos de Grand Slam entre ambas.

Tras embolsarse el primer set, la japonesa llegó a tener una ventaja de 4-2 en el segundo. Rybakina descorchó entonces su tradicional sangre fría para arañar la segunda manga en el tiebreak y resistir tres pelotas de quiebre en el tercer set con las que Osaka hubiera podido adelantarse 4-2.

En cambio, Rybakina fue la que logró el break decisivo en el siguiente juego, lo que provocó que Osaka dejara caer la raqueta a la pista y la pateara de rabia.

"Sólo traté de luchar y de mantenerme cerca en el marcador, intentando no pensar si cometía un error, solo seguir adelante", dijo Rybakina sobre su remontada.

La kazaja se medirá ahora con Coco Gauff, vencedora del único precedente entre ambas ocurrido también en Toronto en 2022.

"Mañana será otro partido muy difícil", reconoció. "Ahora solo pienso en recuperarme y tratar de disfrutar".