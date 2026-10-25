Rybakina conquista el torneo de Ningbo, su cuarto título de la temporada

La número uno del mundo, Elena Rybakina, conquistó este domingo su cuarto título de una temporada sobresaliente merced a su contundente victoria en dos sets corridos sobre Leylah Fernandez en la final del WTA 500 Ningbo.La primera cabeza de serie del torneo en la ciudad china, que ya había llevado a su palmarés el año pasado, se impuso con facilidad por 6-2, 6-2 a su rival canadiense, número 30 del mundo.Rybakina, campeona del Abierto de Australia y del US Open, sumó su decimoquinto título WTA en su carrera y dio un gran paso hacia la conquista del número uno del ranking al final de la temporada.