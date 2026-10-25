Rybakina conquista el torneo de Ningbo, su cuarto título de la temporada

La número uno del mundo, Elena Rybakina, conquistó este domingo su cuarto título de una temporada sobresaliente merced a su contundente victoria en dos sets corridos sobre Leylah Fernandez en la final del WTA 500 Ningbo.

La primera cabeza de serie del torneo en la ciudad china, que ya había llevado a su palmarés el año pasado, se impuso con facilidad por 6-2, 6-2 a su rival canadiense, número 30 del mundo.

Rybakina, campeona del Abierto de Australia y del US Open, sumó su decimoquinto título WTA en su carrera y dio un gran paso hacia la conquista del número uno del ranking al final de la temporada.