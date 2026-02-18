Deportes

Rybakina abandona en Dubái, Anisimova y Andreeva se citan en cuartos

AFP
18 de febrero de 2026

La kazaja Elena Rybakina abandonó este miércoles su partido de octavos de final del WTA 1000 de Dubái, mientras que Amanda Anisimova y Mirra Andreeva ganaron sus respectivos compromisos y se citaron en cuartos de final.

Rybakina, reciente campeona del Abierto de Australia, se vio obligada a abandonar debido a problemas gastrointestinales al comienzo del tercer set contra la croata Antonia Ruzic.

La kazaja se suma a otras jugadoras de alto perfil, incluidas las dos primeras del mundo, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, así como Victoria Mboko y Barbora Krejcikova, que se han retirado o han renunciado a participar en este torneo en la ciudad emiratí.

Ruzic, que accedió al torneo como lucky loser y que en primera ronda eliminó a la campeona del US Open 2021, Emma Raducanu, alcanzó los primeros cuartos de final de un WTA 1000 de su carrera.

La número 67 del mundo se medirá por un boleto a semifinales con la ucraniana Elina Svitolina.

Anisimova, segunda favorita, disputó su primer partido en este WTA 1000 -exenta en primera ronda y tras un walkover en la segunda- ante la indonesia Janice Tjen, a la que derrotó en dos sets (6-1, 6-3).

La estadounidense, sexta del mundo, se enfrentará en cuartos a la rusa Andreeva (7ª), la defensora del título, que se deshizo de la rumana Jaqueline Cristian por 7-5, 6-3.

- Gauff se salva -

La tercera cabeza de serie, la estadounidense Coco Gauff, salvó tres puntos de partido para terminar imponiéndose 2-6, 7-6 (11/9) y 6-3 a la belga Elise Mertens, y se medirá en la próxima ronda con la filipina Alexandra Eala, que venció a la rumana Sorana Cirstea por 7-5 y 6-4.

Por su lado, la estadounidense Jessica Pegula, cuarta sembrada, eliminó a su compatriota Iva Jovic por 6-4 y 6-2 y se cruzará con la danesa Clara Tauson, que superó a la polaca Magda Linette por el mismo tanteador.

-- Resultados del miércoles en el torneo WTA 1000 de Dubái:

- Octavos de final

Antonia Ruzic (CRO) ganó a Elena Rybakina (KAZ/N.1) 5-7, 6-4, 1-0 y abandono

Elina Svitolina (UKR/N.7) a Belinda Bencic (SUI/N.9) 4-6, 6-1, 6-3

Coco Gauff (USA/N.3) a Elise Mertens (BEL) 2-6, 7-6 (11/9), 6-3

Alexandra Eala (PHI) a Sorana Cirstea (ROM) 7-5, 6-4

Clara Tauson (DEN/N.12) a Magda Linette (POL) 6-4, 6-2

Jessica Pegula (USA/N.4) a Iva Jovic (USA/N.16) 6-4, 6-2

Mirra Andreeva (RUS/N.5) a Jaqueline Cristian (ROM) 7-5, 6-3

Amanda Anisimova (USA/N.2) a Janice Tjen (INA) 6-1, 6-3

