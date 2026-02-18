Rybakina abandona en Dubái, Anisimova y Andreeva se citan en cuartos

La kazaja Elena Rybakina abandonó este miércoles su partido de octavos de final del WTA 1000 de Dubái, mientras que Amanda Anisimova y Mirra Andreeva ganaron sus respectivos compromisos y se citaron en cuartos de final.

Rybakina, reciente campeona del Abierto de Australia, se vio obligada a abandonar debido a problemas gastrointestinales al comienzo del tercer set contra la croata Antonia Ruzic.

La kazaja se suma a otras jugadoras de alto perfil, incluidas las dos primeras del mundo, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, así como Victoria Mboko y Barbora Krejcikova, que se han retirado o han renunciado a participar en este torneo en la ciudad emiratí.

Ruzic, que accedió al torneo como lucky loser y que en primera ronda eliminó a la campeona del US Open 2021, Emma Raducanu, alcanzó los primeros cuartos de final de un WTA 1000 de su carrera.

La número 67 del mundo se medirá por un boleto a semifinales con la ucraniana Elina Svitolina.

Anisimova, segunda favorita, disputó su primer partido en este WTA 1000 -exenta en primera ronda y tras un walkover en la segunda- ante la indonesia Janice Tjen, a la que derrotó en dos sets (6-1, 6-3).

La estadounidense, sexta del mundo, se enfrentará en cuartos a la rusa Andreeva (7ª), la defensora del título, que se deshizo de la rumana Jaqueline Cristian por 7-5, 6-3.

- Gauff se salva -

La tercera cabeza de serie, la estadounidense Coco Gauff, salvó tres puntos de partido para terminar imponiéndose 2-6, 7-6 (11/9) y 6-3 a la belga Elise Mertens, y se medirá en la próxima ronda con la filipina Alexandra Eala, que venció a la rumana Sorana Cirstea por 7-5 y 6-4.

Por su lado, la estadounidense Jessica Pegula, cuarta sembrada, eliminó a su compatriota Iva Jovic por 6-4 y 6-2 y se cruzará con la danesa Clara Tauson, que superó a la polaca Magda Linette por el mismo tanteador.

-- Resultados del miércoles en el torneo WTA 1000 de Dubái:

- Octavos de final

Antonia Ruzic (CRO) ganó a Elena Rybakina (KAZ/N.1) 5-7, 6-4, 1-0 y abandono

Elina Svitolina (UKR/N.7) a Belinda Bencic (SUI/N.9) 4-6, 6-1, 6-3

Coco Gauff (USA/N.3) a Elise Mertens (BEL) 2-6, 7-6 (11/9), 6-3

Alexandra Eala (PHI) a Sorana Cirstea (ROM) 7-5, 6-4

Clara Tauson (DEN/N.12) a Magda Linette (POL) 6-4, 6-2

Jessica Pegula (USA/N.4) a Iva Jovic (USA/N.16) 6-4, 6-2

Mirra Andreeva (RUS/N.5) a Jaqueline Cristian (ROM) 7-5, 6-3

Amanda Anisimova (USA/N.2) a Janice Tjen (INA) 6-1, 6-3