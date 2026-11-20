El británico George Russell, de Mercedes, se perfiló como el piloto a batir en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 al ser otra vez el más rápido en los terceros y últimos ensayos libres del viernes.

Russell ya dominó la segunda práctica del jueves después de que en la primera no se marcaran tiempos a causa de una intensa lluvia.

De vuelta al circuito, Russell fijó el viernes el mejor registro de la sesión final de entrenamientos, la única que se ha desarrollado en seco antes de la clasificación, que arrancaba a las 20H00 locales (04H00 GMT).

Russell paró el reloj en un minuto y 34,041 segundos, un tiempo 0,911 más veloz que el de su compañero de Mercedes, el italiano Kimi Antonelli, que fue segundo.

Con Antonelli como campeón anticipado de esta temporada, Russell tiene el gran reto de arrebatarle el segundo lugar del Mundial al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en las tres carreras que restan en el calendario.

Como parte de esta pugna, Russell y Verstappen protagonizaron un incidente en la recta final de la sesión, cuando Mad Max adelantó al británico en la recta. Russell se abrió paso por el interior y ambos se tocaron con las ruedas traseras antes de que Verstappen pasara cerca de las barreras.

El también británico Lando Norris, de McLaren, fue el tercero más rápido con un tiempo de 1:35.015, justo por delante del Ferrari del monegasco Charles Leclerc.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue quinto, a 1,157 segundos de Russell, y Verstappen sexto a 1,309.

. Resultados de los terceros ensayos libres del GP de Las Vegas de F1:

George Russell (GBR/Mercedes) 1:34.041 (30 vueltas)

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:34.952 (29)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:35.015 (28)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:35.191 (31)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:35.198 (29)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:35.350 (24)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:35.402 (31)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:35.434 (30)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:35.443 (30)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:35.450 (32)

Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:35.493 (29)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:35.804 (29)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:35.986 (29)

Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:36.391 (22)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:36.446 (29)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:36.747 (29)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:36.938 (30)

Rafael Câmara (BRA/Haas-Ferrari) 1:37.012 (30)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:37.132 (28)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:37.249 (29)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:37.681 (28)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:37.696 (27)

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