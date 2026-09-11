Russell marca el mejor tiempo en el primer entrenamiento del GP de España

George Russell (Mercedes) marcó este viernes el mejor tiempo de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España de Fórmula 1, en el nuevo circuito Madring (5,414 km) de la capital española.

El británico se impuso a su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato del mundo, y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por 286 y 459 milésimas de segundo respectivamente.

El siete veces campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) terminó en cuarta posición, pero logró su mejor vuelta con neumáticos medios, menos competitivos que los blandos utilizados por los tres pilotos más rápidos.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) firmó el quinto mejor tiempo, por delante del vigente campeón mundial Lando Norris (McLaren), también equipado con neumáticos medios.

El Top 10 lo completaron el inglés Arvid Lindblad (Racing Bulls), el australiano Oscar Piastri (McLaren), el alemán Nico Hülkenberg (Audi) y el neozelandés Liam Lawson (Red Bull), que sustituye al francés Isack Hadjar, lesionado en la muñeca izquierda, por tercera carrera consecutiva.

El español Fernando Alonso (Aston Martin) marcó el 15º mejor tiempo, mientras que su compatriota Carlos Sainz fue 17º.

La primera tanda de rodaje de la historia de la F1 en el circuito de Madring, un trazado semiurbano muy exigente, que los pilotos descubrieron el viernes, transcurrió sin incidentes.

Pero los entrenamientos de Fórmula 2, a última hora de la mañana, el monoplaza del tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART GP) se incendió después de estrellarse violentamente contra un muro de protección.

El piloto, que hizo un trompo antes de golpear las protecciones en la curva 19, salió ileso de este accidente y consiguió abandonar por su propio pie el habitáculo cuando la parte trasera de su coche ya estaba en llamas.

Una segunda sesión de entrenamientos libres está programada para última hora de la tarde en el espectacular trazado madrileño, que cuenta con 22 curvas, algunas ciegas, y la impresionante 'Monumental', una curva peraltada de hasta 24 grados.

- Clasificación de la primera sesión de entrenamientos:

George Russell (GBR/Mercedes) 1:34.077 (28 vuelta)

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:34.363 (27)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:34.536 (27)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:34.620 (27)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:34.703 (25)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:34.947 (27)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:35.033 (28)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:35.148 (22)

Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:35.529 (26)

Liam Lawson (NZL/Red Bull) 1:35.539 (26)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:35.652 (27)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:35.933 (23)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:36.244 (25)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:36.473 (27)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:36.757 (24)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:36.870 (30)

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:36.939 (16)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:37.254 (26)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:37.591 (25)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:38.150 (26)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:38.818 (25)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 17:57.000 (24)