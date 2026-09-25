Russell firma la pole en Azerbaiyán, Antonelli choca contra un muro

George Russell (Mercedes) partirá el sábado desde la pole position del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 al firmar el mejor tiempo este viernes en el circuito urbano de Bakú en una sesión en la que el líder del Mundial Kimi Antonelli (Mercedes) chocó con un muro.

El británico se impuso al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y al australiano Oscar Piastri (McLaren), mientras que el líder del campeonato del mundo, Kimi Antonelli (Mercedes), sufrió un accidente y fue únicamente 16º en la clasificación.

Russell, que había dominado las dos primeras sesiones de entrenamientos libres el jueves antes de ser superado por Max Verstappen en la tercera este viernes, arrasó en la clasificación, relegando a sus primeros perseguidores a más de ocho décimas de segundo.

"Hacía mucho tiempo que no estaba en la pole, así que me sienta realmente bien. Me siento muy bien en el coche este fin de semana. Al final hice la vuelta perfecta, así que es fantástico", declaró el inglés.

El francés Isack Hadjar (Red Bull), que regresa tras haberse perdido tres carreras debido a una lesión en la muñeca izquierda, logró el cuarto tiempo, por delante de los campeones del mundo británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari).

El francés Pierre Gasly (Alpine) también realizó una gran actuación al conseguir la séptima posición, por delante de Verstappen, del español Carlos Sainz (Williams) y del argentino Franco Colapinto (Alpine).

- Otra remontada -

La gran sorpresa de esta clasificación fue el 16º lugar de Antonelli, que lidera con autoridad el campeonato con 81 puntos de ventaja sobre Russell, pero que partirá desde muy atrás en la parrilla de salida del Gran Premio del sábado.

El italiano cometió un error él solo, golpeando el muro en la primera curva durante la Q1, lo que dañó su neumático y su suspensión delantera izquierda, poniendo fin prematuramente a su sesión.

Clasificado automáticamente para la Q2 con el 15º tiempo, logrado antes de ese incidente, no pudo tomar parte en ella.

Es la primera vez en la temporada que Antonelli no disputa la Q3, tercera parte de la clasificación en la que los diez pilotos más rápidos de la Q2 luchan por conseguir la pole position.

El italiano intentará lograr una nueva remontada espectacular en la carrera, como hace tres semanas en Monza.

En casa, había partido desde la 19ª posición tras recibir una penalización por cambiar el motor de su monoplaza, pero eso no le impidió imponerse por delante de un Russell atónito.