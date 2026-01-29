Roaring Justice parte como favorito

Este fin de semana se desarrollará la versión 18 del Premio Mozos de Corral en la séptima carrera de la programación dominical.

El hijo de Constitucion, Roaring Justice, entrenado por Rogelio Douglas Knoll parte como favorito de esta prueba en distancia de 1,400 metros (7 furlongs) donde participarán 9 ejemplares importados de cuatro años y más edad.

Este ejemplar, propiedad del Douggie Stable, viene de ganar su último compromiso el pasado 28 de diciembre y en esta ocasión tendrá la conducción de Yonis Lasso, jinete que se adjudicó la estadística 2025.

Es importante resaltar que este Premio Mozos de Corral es dedicado a esos hombres y mujeres encargados de cuidar a los ejemplares de carreras en el óvalo juandieño y que con mucho esfuerzo y sacrificio hacen su trabajo 24/7 sin importar las inclemencias del tiempo ni día feriado ni fiestas de fin de año. La hora de partida para este importante compromiso será aproximadamente a las 5:30 de la tarde, así que usted tiene que agendar visitar en familia el Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, para apreciar este importante espectáculo. Esta semana no habrá carrera locales para hoy jueves, pero sí Simulcasting desde las 12 mediodía. El sábado, las carreras arrancan a las 2:30 p.m.