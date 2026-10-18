Riley Tanner anota su primer gol en Australia y apunta a la selección panameña

La futbolista panameña Riley Tanner Cohn anotó un gol con el Sydney FC en el primer partido de la nueva temporada de la A-League Women, la liga australiana de fútbol femenino. El encuentro terminó con un empate 2-2 frente al Adelaide United, en condición de local, resultado que marcó el inicio de la campaña para el conjunto australiano.

La atacante panameña volvió a destacar con su aporte ofensivo y continúa sumando experiencia en el fútbol internacional, en una temporada en la que buscará mantener su rendimiento con el club.

Conocida como la “Frozen panameña”, Tanner Cohn también tiene la mirada puesta en sus próximos compromisos con la selección nacional de Panamá. Se espera que se reporte con el equipo para enfrentar a Canadá el próximo 28 de noviembre, en Estados Unidos, por los cuartos de final de la Concacaf W.

Este encuentro será clave para las aspiraciones del conjunto panameño en su camino hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, por lo que el desempeño de sus legionarias será importante para afrontar este desafío internacional.