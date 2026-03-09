Reza Pahlavi pide a Australia proteger a la selección femenina iraní de fútbol

Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán, pidió este lunes a Australia que garantice la seguridad de la selección femenina iraní de fútbol, que se negó a cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia.

Las 26 integrantes de la delegación iraní llegaron al país unos días antes del inicio de los bombardeos estadounidenses-israelíes que provocaron la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

"Las integrantes de la selección nacional femenina de fútbol de Irán están sufriendo fuertes presiones y están siendo amenazadas por la República Islámica", escribió en X el hijo del sah (rey) derrocado.

"Corren el riesgo de sufrir graves consecuencias si regresan a Irán. Hago un llamamiento al gobierno australiano para que garantice su seguridad y les brinde todo el apoyo necesario", añadió.

Pahlavi se suma al número creciente de personas, entre ellas activistas y personalidades políticas, que piden a Australia que conceda asilo a las jugadoras.

Las futbolistas guardaron silencio mientras sonaba el himno iraní antes de su primer partido del torneo. Después lo cantaron en los encuentros siguientes.

Esta actitud se interpretó como un acto de rebeldía y un presentador de la televisión estatal calificó a las jugadoras de "traidoras en tiempo de guerra" que representan "la máxima deshonra".

Frente al estadio de Gold Coast, en el este de Australia, donde el equipo disputó su último partido este fin de semana, se reunió una multitud que coreaba "cambio de régimen para Irán", "déjenlas marchar" y "salven a nuestras chicas".

El Ministerio del Interior australiano señaló a la AFP que "no podía comentar situaciones individuales".

Según Zaki Haidari, activista de Amnistía Internacional, las futbolistas corren el riesgo de ser perseguidas si son devueltas a su país.

"Es probable que algunas integrantes del equipo ya hayan visto a sus familias amenazadas", añadió a la AFP.

Consultada, la embajada de Irán en Australia no ha respondido.

Las iraníes debutaron en la Copa de Asia en 2022 en India y se convirtieron en heroínas nacionales en un país donde los derechos de las mujeres están severamente restringidos.