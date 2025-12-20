Retrasos en preparativos de JJ. OO. de invierno son "inexplicables", lamenta patrón de esquí

El presidente de la Federación Internacional de Esquí (FIS) Johan Eliasch valoró el sábado que los retrasos en los preparativos de las sedes de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina son "inexplicables", especialmente en Livigno, donde están previstas las pruebas de snowboard y de esquí acrobático.

A menos de 50 días para el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 (6-22 de febrero), "no todo está preparado", afirmó el responsable sueco a los periodistas presentes en el Val d'Isère, durante la etapa de la Copa del Mundo femenina que tiene lugar este fin de semana en la estación francesa.

"El gobierno italiano y las regiones que organizan los Juegos tienen todavía mucho trabajo por hacer y tienen que acelerar", añadió.

El principal motivo de preocupación es la sede de Livigno, en la que se celebrarán las pruebas de snowboard y de esquí acrobático. El martes, el comité de organización de los Juegos 2026 admitió a la AFP haber sufrido "un problema técnico" en la producción de nueve artificial en una sede que ya daba motivos de preocupación previos.

"Les llamamos tres veces por día, mañana, medio día y tarde", señaló Eliasch. "Hay ese problema de producción de nieve. Hay retrasos".

"Lamentablemente, el gobierno italiano no ha desbloqueado los fondos así que (los organizadores) tienen problemas de liquidez", afirmó. "Es inexplicable. Pero espero que funcione. Tenemos un plan B, un plan C, un plan D... pero es desafortunado encontrarnos en una situación a la que no habríamos tenido que llegar nunca".

Para poder llenar de nieve el Livigno Snow Park y crear los módulos, saltos y otras estructuras necesarias para las pruebas de snowboard y esquí acrobático, los organizadores tienen que producir nieve artificial de gran calidad.

Inicialmente, la producción de la nieve artificial debería haber arrancado la semana pasada.