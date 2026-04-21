$!Réplica por nota hípica

Redacción | La Comisión Nacional de Carreras de la Junta de Control de Juegos (JCJ) se refirió al titular “ChatGPT pone en duda el resultado del clásico velocidad celebrado ayer”, de una nota periodística publicada por este diario el lunes 20 de abril, la cual se refiere a la carrera hípica principal realizada el pasado domingo 19 de abril en el Hipódromo Presidente Remón.

“En la carrera en cuestión, debido a lo estrecho del final, el juez de llegada una vez revisada la fotografía digital, apreció que el caballo Adage tocó la línea de meta con una leve ventaja, lo cual se aprecia en la foto oficial (adjunta a esta nota)”, indica la Comisión en un texto enviado a Metro Libre.

“...el proceso de Foto Finish (foto final) que se emplea en Panamá es igual al que funciona universalmente y el mismo es completamente digital. Tanto la cámara principal como la de respaldo están fijadas de manera segura, lo cual impide que puedan ser movidas, además de que se accionan automáticamente, a través de sensores que se activan al pasar los ejemplares frente a estos”.