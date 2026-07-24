Regresa nuestro fútbol

Finalizado el Mundial de fútbol 2026, con la coronación de España y la atención de casi todo el planeta, incluyendo Panamá, ahora los focos deberán dirigirse al fútbol que debe importarnos, el nacional, en la figura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Y es que inicia el Torneo Apertura LPF 2026, con el duelo entre Deportivo Árabe Unido y el CD Plaza Amador, en el estadio recién reinaugurado Estadio Armando Dely Valdés, en Colón, que volverá ser parte de los escenarios de campeonato y casa del Expreso Azul. El choque está programado desde las 8:30 p.m., pero antes, a las 6:00 p.m., se realizará un Fan Fest en la entrada al coliseo, donde habrá presentaciones musicales y otras activaciones.

“Estamos muy conscientes de que este torneo va a ser muy difícil porque todos queremos ser campeones”, comentó el estratega colombiano Juan Sergio Guzmán, DT del Árabe Unido.

La fecha inaugural seguirá el sábado 25 de julio con dos encuentros: Alianza F vs UMECIT FC, en el estadio Rommel Fernández (6:15 p.m.), mientras que Club Deportivo Universitario será local ante San Francisco FC en el estadio Universidad Latina (8:30 p.m.).

El domingo 26, el Herrera FC vs Unión Coclé FC (4:00 p.m.), en el Gustavo Posam; y Veraguas United contra CAI, en el estadio “Toco” Castillo (6:15 p.m.). La jornada concluirá el lunes 27 de julio cuando Tauro FC se mida al Sporting San Miguelito, en el Rommel Fernández (8:30 p.m.).