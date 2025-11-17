“Regalarle la victoria a mi mamá, sería una motivación extra”

ml | “Sería un regalo muy especial para mi mamá, porque ha sido una mujer muy sacrificada y parte de lo que soy es gracias a la gran educación que ella me dio”, dijo la boxeadora Nataly Delgado, ante la posibilidad de ganar la primera defensa de su Campeonato Mundial Interino Supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), previo a las celebraciones del Día de la Madres en Panamá, el próximo 8 de diciembre.

La panameña se medirá a venezolana Yoselin Fernández, en el combate principal del evento “Boxing Challenge – Championship Night”, del 6 de diciembre (7 p.m.), en el Hotel Gran David, en Santiago de Veraguas.

Los boletos para la función se comercializan en las oficinas de la Alcaldía de Santiago, en el Hotel Gran David o al número de teléfono 6648-4792.