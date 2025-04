Real Madrid apela a Mbappé para remontar ante el Arsenal

El delantero francés Kylian Mbappe se incorporó al Real Madrid en busca de la gloria en la Liga de Campeones, con la esperanza de estar en el lado correcto del tipo de noche mágica que necesita el miércoles el equipo blanco contra el Arsenal para avanzar a semifinales.

Los 'Gunners' llegan a Madrid con la ventaja del 3-0 en Londres la semana pasada en la ida de cuartos, por lo que el conjunto merengue deberá recurrir una vez más a la épica para remontar.

Dar la vuelta a la eliminatoria parece uno de los mayores retos en los últimos años del club madrileño, pero fue precisamente ese el motivo principal para haber fichado al astro galo.

La explosividad de Mbappé da al Real Madrid un cierto grado de optimismo para lograr lo que puede parecer a priori casi imposible.

"Por supuesto que podemos", dijo el jugador cuando se dirigía al autobús del equipo al ser preguntado por la remontada poco después de la victoria del Arsenal, con dos goles de falta directa de Declan Rice y el tercero anotado por Mikel Merino.

- Triplete al City -

El equipo que entrena el español Mikel Arteta es consciente de que el trabajo aún no está completo, sobre todo con el precedente de la eliminatoria contra el Manchester City, en la que Mbappé decidió con tres goles en el Bernabéu en febrero (6-3 en el cómputo global).

Tras siete años de frustraciones europeas en París, Mbappé señaló tras ese partido que con su fichaje por el Real Madrid buscaba noches como aquella.

"Cumplir mi sueño es una cosa pero quiero jugar bien, marcar una época y hacer historia en el Real Madrid", afirmó.

Hasta el momento, Mbappé ha marcado 33 goles en 49 partidos en todas las competiciones esta temporada, igualando el récord del máximo goleador de todos los tiempos del Real Madrid, el portugués Cristiano Ronaldo, en su primera temporada en el club blanco.

No obstante, no parece que el francés esté en su mejor momento. No ha marcado en ninguno de los últimos cuatro partidos que ha disputado, como el resto de sus compañeros estuvo 'desaparecido' en Londres y el pasado domingo fue expulsado contra el Alavés por una dura entrada a un rival poco antes del descanso que pudo poner en peligro la victoria de los blancos (1-0).

- Resultados inexplicables -

Aunque fue en la década de los años 1980 cuando se creó el mito de las remontadas del Real Madrid en Europa, el club blanco también vivió noches en las que logró resultados casi inexplicables.

En las semifinales de la Champions en 2022, el Manchester City llegó al minutos 89 del partido de vuelta con ventaja global de 5-3, pero el Real Madrid forzó la prórroga con dos goles de Rodrygo en apenas un minuto y volteó la eliminatoria en la prórroga con otro tanto de Karim Benzema.

Más recordada aún es la final del 2014 en Lisboa, cuando el Atlético de Madrid acariciaba el título europeo hasta que, en el descuento, Sergio Ramos empató el gol inicial de Diego Godín y en la segunda parte de la prórroga sentenciaron Gareth Bale, Marcelo y Cristiano Ronaldo.

- Tras los pasos de Ronaldo -

Precisamente, el astro portugués también fue protagonista en la remontada de los cuartos de final contra el Wolfsburgo, con un triplete en la vuelta en Madrid, luego de que los alemanes se hubiesen impuesto 2-0 en la ida.

A Mbappé le encantaría emular la hazaña del delantero portugués contra el Arsenal. "En el Santiago Bernabéu, las remontadas están siempre en boca de todos", dijo Ronaldo.

Mbappé ficho por el Madrid para acrecentar el palmarés y la leyenda de los blancos, y la visita del Arsenal presenta la oportunidad ideal.

"Tenemos que creer, tenemos que tener confianza", recalcó el técnico Carlo Ancelotti la semana pasada. "Porque a veces, muy a menudo en el Bernabéu, pasa".