La suiza Camille Rast ganó este domingo la prueba de eslalon de la Copa del Mundo femenina en Killington, Estados Unidos, donde la superestrella estadounidense Mikaela Shiffrin tuvo que conformarse con el tercer puesto en su regreso a Vermont.

Rast, de 27 años, tuvo una segunda manga espectacular que le permitió desbancar a Shiffrin, quien le ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina de este año.

La suiza se impuso con un tiempo total de 1 minuto y 40,93 segundos, nueve centésimas de segundo por delante de Lara Colturi, la prometedora estrella albanesa de 20 años que este mes logró su primera victoria en la Copa del Mundo en la prueba de eslalon de Gurgl.

Shiffrin, de 31 años, quedó a 59 centésimas de segundo de la ganadora y puso fin a una racha de cinco victorias consecutivas en eslalon.

La estadounidense siguió teniendo dificultades para superar el desgaste psicológico de su accidente a gran velocidad hace dos años en Killington, Vermont, que le provocó una grave lesión por perforación abdominal y un trastorno de estrés postraumático.

Con el objetivo de centrarse más en el eslalon gigante y el supergigante esta temporada, Shiffrin se saltó las dos primeras pruebas de eslalon de la temporada en Levi y Gurgl.

Las esquiadoras tendrán libre el próximo fin de semana después de que se cancelaran dos eslálones gigantes previstos en la estación canadiense de Tremblant por falta de nieve.

Está previsto que compitan en dos descensos y un supergigante en Beaver Creek, Colorado, del 11 al 13 de diciembre.