Rana “Antón”, la mascota de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

En ese sentido, los organizadores prevén que el recorrido de la antorcha suramericana iniciaría el 1 de abril, en el interior del país y pasaría por las diez provincias, para terminar en Ciudad de Panamá. También se anunció que la ceremonia de inauguración de estos juegos se celebrará el 12 de abril en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en jornada vespertina-nocturna. Y la Arena Roberto Durán, albergará la clausura el día 25 de abril. Ambas instalaciones se ubican en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá.