Deportes

Rana “Antón”, la mascota de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Rana “Antón”, la mascota de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026
Rana “Antón”, la mascota de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026
Rana “Antón”, la mascota de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026
Redacción Web
11 de febrero de 2026

Antón, una rana dorada, especie de anfibio endémico de Panamá, fue revelada como la mascota oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, por representantes de la Fundación EVACC y del Comité Organizador de la justa deportiva regional, a celebrarse del 12 al 25 de abril en Panamá

En el auditorio del Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño, ubicado en el sector de Amador, se realizó el acto de lanzamiento durante la mañana de este miércoles 11 de febrero, junto a una charla informativa sobre estos juegos a un nutrido grupo de periodistas.

El nombre “Antón” rinde homenaje a la zona más emblemática del país: el Valle de Antón, en Coclé, donde se puede encontrar esta especie, que está en peligro de extinción. Al igual que su contraparte en la naturaleza, la ranita Antón es un símbolo cultural y de resiliencia. Se hizo énfasis que Antón sabe jugar “muy bien” a todos los deportes en el programa de los Suramericanos de la Juventud, el cual abarca 22 disciplinas (futsal y fútbol se considera una) y 1 invitada: el ajedrez.

El 27 de febrero se tendrá un evento donde se podrá conocer a la mascota, de manera presencial, además de la presentación de medallas de estos juegos, la antorcha y se planea una gira a escuelas para presentar a esta mascota.

En ese sentido, los organizadores prevén que el recorrido de la antorcha suramericana iniciaría el 1 de abril, en el interior del país y pasaría por las diez provincias, para terminar en Ciudad de Panamá.

También se anunció que la ceremonia de inauguración de estos juegos se celebrará el 12 de abril en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en jornada vespertina-nocturna. Y la Arena Roberto Durán, albergará la clausura el día 25 de abril. Ambas instalaciones se ubican en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá.

Instagram
Tags:
Panamá
|
Antón
|
mascota
|
juegos suramericanos de la juventud
|
rana dorada
|
rana
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR