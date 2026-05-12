Rahm confía en que LIV Golf elaborará un buen plan de supervivencia

La estrella española Jon Rahm confió este martes en que los directivos del LIV Golf elaborarán un plan sólido para sostener el circuito, luego de que el fondo saudita anunciara el retiro de la millonaria financiación futura.

Campeón de las temporadas 2024 y 2025 y líder de la actual campaña del LIV, el golfista vasco dijo que la potencial falta de patrocinadores no lo distrae de su meta de ganar el Campeonato de la PGA, el segundo Grand Slam del año, que comienza el jueves en Aronimink, Estados Unidos.

"Es algo con lo que hemos tenido que lidiar", dijo Rahm. "Pero son cosas que están fuera de mi control. En lo que puedo centrarme es en el siguiente golpe. Son las personas al mando de LIV, cuyo trabajo no envidio ni un segundo... es su trabajo arreglarlo".

"Tengo fe en el trabajo que están haciendo. Tengo fe en que van a encontrar un buen plan. Hasta que ese plan se nos explique, no es que no haya nada de qué preocuparse, pero no creo que tenga que dedicarle más atención", afirmó.

El español de 31 años, ganador del US Open 2021 y del Masters 2023, dejó el PGA Tour para unirse a LIV en diciembre de 2023 y ha dominado esta temporada con títulos de LIV en Hong Kong en marzo y Ciudad de México en abril, además de subcampeonatos en Riad, Adelaida y Sudáfrica.

Rahm destacó la ironía de su éxito en el control de los golpes en el campo, pero que tienen poco poder para controlar los asuntos empresariales fuera de él.

"Es curioso que, en un deporte en el que nos gusta tener tanto control, en realidad tengamos tan poco", dijo Rahm. "Tengo control sobre mi juego de golf. No tengo control sobre todo lo demás".

- "Mucha incertidumbre en el ambiente" -

Rahm aseguró que nunca pensó que su fichaje pudiera ayudar a unir al todavía enfrentado PGA Tour con LIV.

"Nunca pensé que yo fuera a ser algún tipo de peso que inclinara la balanza para que las cosas se unieran", señaló. "No sabemos qué va a pasar mañana, y lo único que podemos hacer es aprender de las cosas que pasan en el pasado, buenas y malas".

El vigente campeón del Masters, Rory McIlroy, dijo por su parte que el colapso de LIV era un riesgo que sus rivales asumieron al marcharse a torneos de contratos millonarios.

"Creo que siempre fue una posibilidad que sucediera", dijo McIlroy. "Cuando tienes una financiación tan ligada al panorama geopolítico mundial (en referencia a la guerra en Oriente Medio), es un camino complicado de recorrer".

El norirlandés dijo que sabía que el Fondo de Inversión Pública saudí retiraría su apoyo más allá de este año antes de que LIV lo confirmara.

"Se siente como si les hubieran quitado la alfombra de debajo de los pies y todos hubieran quedado un poco descolocados, pero, de nuevo, ese es el riesgo que esos chicos decidieron asumir", dijo McIlroy.

"Hay mucha incertidumbre en el ambiente ahora mismo. Por lo que he leído, tienen ingresos por patrocinio, pero no sé por cuánto tiempo", agregó. "Si de alguna manera consiguen armar un calendario para el año que viene, parece que va a ser radicalmente diferente".