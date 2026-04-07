Rahm confía en jugar el circuito europeo y la Ryder Cup de 2027

El golfista español Jon Rahm dijo este martes que confía en que jugará en la Ryder Cup del próximo año y en el DP World Tour en septiembre, a pesar de la disputa que tiene con el circuito europeo por unas multas.

Rahm afirmó que sigue en conversaciones con el tour de Europa sobre más de tres millones de dólares en sanciones acumuladas por disputar torneos del LIV Golf, la serie rival respaldada por Arabia Saudita.

La estrella de 31 años es el vigente doble campeón en la competición saudita. Esta semana busca su tercer grande en el Masters de Augusta.

"Seguimos hablando con el DP World Tour e intentando encontrar la solución que mejor funcione. No creía que ir por la vía legal y acudir a los tribunales fuera bueno para nadie", dijo el vasco. "Tengo fe en nosotros y en el DP World Tour. Vamos a encontrar una buena solución para ambos".

Rahm, campeón del US Open 2021 y del Masters 2023, retiró una apelación contra las multas el mes pasado, pero se niega a pagarlas.

Su negativa deja en duda su participación con el equipo de Europa en la Ryder Cup de 2027 y su estatus en el DP World Tour, que comenzará después de que finalice la campaña de LIV Golf en agosto.

"Lo vamos a resolver. Se va a resolver. El DP World Tour está haciendo lo que tiene que hacer y siguiendo los cauces que tiene que seguir, pero estoy seguro de que esto estará arreglado antes de que salga a jugar en septiembre", afirmó.

Rahm comenzará el jueves su décima participación en el Masters tras lograr el título en LIV Hong Kong el mes pasado y sendos subcampeonatos en Sudáfrica, Adelaida y Riad.

Tomó dos semanas de descanso previo a la competición en Augusta.

"Contento de haber tenido estas dos semanas libres en este periodo y de poder reafirmar que en lo que he estado trabajando es lo correcto", dijo.

La estrella española aseguró que pasó gran parte de sus tres meses de descanso invernal trabajando en ajustes del swing.

"Tener tiempo libre fue realmente agradable. A lo largo de esos tres meses pude pensar claramente en qué podía mejorar", afirmó. "Hice un gran trabajo y creo que eso sentó las bases de cómo he jugado este año".