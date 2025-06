'Rafa es la Chatrier': la placa de Nadal como fuente de inspiración

"Rafa es la Chatrier", resumió Novak Djokovic. La placa de Nadal inaugurada por la propia leyenda española en el homenaje que recibió en la primera jornada de Roland Garros se ha convertido en una fuente de inspiración para jugadores, aficionados y hasta recogepelotas.

Fue uno de los momentos cumbre del impresionante tributo al ganador de 14 ediciones del 'grande' francés que abrió la presente edición el 25 de mayo.

El presidente de la Federación Francesa Gilles Moretton y la directora del torneo Amelie Mauresmo sorprendieron a Nadal barriendo la tierra batida para descubrir el tesoro: una placa que rememorará para siempre sus 14 títulos junto con la huella de su zapatilla.

- "Te echamos de menos" -

Desde entonces, los protagonistas del torneo que pasan por la Philippe Chatrier no dudan en presentar sus reverencias al rey de la tierra.

La española Paula Badosa, en la central un día después, fue la encargada de estrenar la tradición: "Cuando he perdido el primer set lo primero que he hecho ha sido mirar la placa de Rafa para inspirarme. Me he dicho 'vamos, Paula, tienes que luchar como él lo hacía'. Así que gracias, Rafa, te echamos de menos".

Otra jugadora ya eliminada, la finalista saliente Jasmine Paolini, aprovechó un entrenamiento en la Chatrier para acercarse y admirar el recuerdo.

El también italiano Jannik Sinner lo hizo durante la entrevista postpartido junto con el antiguo jugador español Alex Corretja.

"¿Qué puedo decir? Le conocemos como jugador y también sabemos cómo es como persona. Nunca cambió con el éxito. Y esto es lo mínimo que esta pista puede hacer por él. Es un modelo para todos", dijo el número 1 tras su arranque triunfal ante el francés Arthur Rinderknech.

"Para la nueva generación es un ejemplo sobre cómo comportarse en la cancha y tratar a la gente, cómo ser amable con todo el mundo desde el recogepelotas", añadió.

Reconocida fan de Nadal, la vigente triple campeona de Roland Garros Iga Swiatek cree que su ídolo merece el homenaje permanente.

"Estoy contenta de que Roland Garros haya hecho esto para Rafa porque se lo merece. Estuve en la ceremonia y fue increíble formar parte de esto", señaló la polaca.

"¡Es increíble, deberían renombrar la pista entera!", sugirió el estadounidense Tommy Paul, eliminado por Carlos Alcaraz en cuartos, en una entrevista con la organización.

Hace tiempo que Roland Garros se rindió al mejor jugador de su historia. Desde 2021 una gran estatua de acero recibe a los visitantes en una de las entradas al recinto.

- Para los momentos difíciles -

Además, en la presente edición, la primera con Nadal retirado, justo 20 años después de su debut triunfal en 2005, Roland Garros dedica a lo largo del torneo una exposición temporal a su figura.

"Cuando Rafa se fue una gran parte de mí se fue con él", ha repetido en los últimos meses Nova Djokovic, su gran rival junto con Roger Federer. "Había que hacer esto porque Rafa es la Chatrier", añadió sobre la placa.

Heredero de Nadal, el vigente campeón de Roland Garros Alcaraz, en semifinales contra Lorenzo Musetti el viernes, sabe que a partir de ahora contará con un talismán a mano en caso de necesidad.

"Es bueno tener algo de Rafa para el futuro. Si tuviera un momento difícil durante algún partido, me acercaré a la placa y, quién sabe, igual cojo un poco de la experiencia de Rafa en esta pista".