Raducanu descarrila en el US Open ante el cañón de Rybakina

La británica Emma Raducanu se despidió este viernes de su mejor US Open desde el título de 2021 con una contundente derrota frente a la kazaja Elena Rybakina en la tercera ronda.

Rybakina, décima de la WTA, se plantó por primera vez en los octavos de final de Nueva York con su triunfo ante Raducanu (36) por 6-1 y 6-2 en apenas 62 minutos.

La kazaja enfrentará ahora a la vencedora del choque entre la italiana Jasmine Paolini y la checa Marketa Vondrousova por un lugar en los cuartos de final del US Open, los únicos de un torneo de Grand Slam que no ha disputado.

La campeona de Wimbledon en 2022 se mantuvo firmo en la ruta este viernes con un incontestable triunfo ante Raducanu, a la que sometió con su demoledor servicio.

Rybakina no permitió a la británica ni una oportunidad de break, al tiempo que brillaba también en la devolución, con un 50 por ciento de efectividad.

Raducanu había logrado esta semana sus primeras victorias en Flushing Meadows desde su impactante título de 2021 a los 18 años, frente a dos rivales del top-50 de la WTA.