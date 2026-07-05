"Quiero emborracharme y olvidar el tenis", dice Sabalenka tras eliminación en Wimbledon

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, confesó que quería "emborracharse" y "olvidarse del tenis" después de sufrir su eliminación más temprana en un Grand Slam desde 2022 a manos de Naomi Osaka, en los octavos de final de Wimbledon este domingo.La bielorrusa no encontró respuestas ante la inspirada actuación Osaka, también ganadora de cuatro Grand Slams, y cayó por 6-2, 7-6 (7/2) en la pista central.Fue la primera vez que Sabalenka no lograba llegar a los cuartos de final en un Grand Slam desde el Roland Garros de hace cuatro años."Solo quiero irme, emborracharme por completo, olvidarme del tenis y tratar de ponerme en mejor forma", sentenció la bielorrusa.La jugadora de 28 años nunca ha ganado Roland Garros ni Wimbledon."Si miras la clasificación, en este momento soy la número 1 del mundo", declaró Sabalenka. Pero "en términos de nivel de juego, hoy (domingo, nota del editor) no fui la número 1 del mundo. Ni siquiera quiero pensar en la clasificación en este momento", se sinceró.