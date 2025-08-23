Pumas argentinos sorprenden y vencen por primera vez en casa a los All Blacks

Argentina se cobró un desquite de ensueño y por primera vez venció como local a Nueva Zelanda por 29-23 (parcial 13-13), en un emotivo encuentro jugado el sábado en el estadio José Amalfitani en Buenos Aires por la segunda fecha del Rugby Championship de 2025.

Ante unos 48.000 espectadores, los albicelestes tomaron nota de los errores cometidos la semana pasada en el primer partido en Córdoba (24-41), en el centro de Argentina, en la apertura del certamen que reúne a las cuatro potencias del hemisferio sur.

Esta vez dieron cuenta de los All Blacks, el equipo más veces campeón de la competición, con una formidable tarea colectiva.

"Sabíamos que teníamos que cambiar, era el último partido de este año en Argentina. Era una gran oportunidad y había que darlo todo. Fuimos más finos, estuvimos bien en la recepción, ellos no pudieron desequilibrar en el scrum ni en el maul, y los atacamos mucho", destacó Pablo Matera, el mejor del encuentro.

Los Pumas consiguieron su cuarta victoria frente a los Hombres de Negro, la primera en suelo argentino, en una noche que incluyó la despedida de Nahuel Tetaz Chaparro, de 36 años, de la selección sudamericana y un partido centenario internacional sin festejo para el hooker neozelandés Codie Taylor.

- Éxito memorable -

Los Hombres de Negro tomaron ventaja con dos tries muy bien elaborados a cargo de Billy Proctor y Fletcher Newell, aunque Argentina consiguió emparejar la cuenta con un try de Juan Martín González.

Los sudamericanos dilapidaron la ocasión de pasar al frente en un tramo en el que los oceánicos estuvieron con dos menos por las amonestaciones de Will Jordan y Tupou Vaa'i.

Pero Argentina, con Matera imperial para frenar a los visitantes, empezó mejor la segunda mitad, alejándose en la cuenta con un par de penales y comenzando a sentenciar el cotejo con el try de Gonzalo García.

En una noche errática de Beauden Barrett, con inesperados errores de manejo y problemas de indisciplina, con tres amonestados, los All Blacks achicaron diferencias cerca del final con un try de Taukei'aho, pero ya no pudieron poner en riesgo un éxito memorable para Argentina.

La próxima doble jornada del Championship se disputará en septiembre.

Alineaciones:

Argentina: Juan Cruz Mallía - Bautista Delguy, Lucio Cinti, Santiago Chocobares (Justo Piccardo, 78) y Mateo Carreras - Tomás Albornoz (Santiago Carreras, 14) y Gonzalo García (Simón Benítez Cruz, 61) - Joaquín Oviedo (Marcos Kremer, 46), Juan Martín González y Pablo Matera - Pedro Rubiolo y Franco Molina (Guido Petti, 46) - Pedro Delgado (Joel Sclavi, 46), Julián Montoya (capitán, Ignacio Ruiz, 76) y Mayco Vivas (Nahuel Tetaz Chaparro, 4). Entrenador: Felipe Contepomi.

Nueva Zelanda: Will Jordan - Sevu Reece, Billy Proctor (Quinn Tupaea, 60), Jordie Barrett y Rieko Ioane - Beauden Barrett (Damian McKenzie, 56) y Cortez Ratima (Finlay Christie, 19) - Simon Parker (Wallace Sititi, 51), Ardie Savea y Tupou Vaa'i - Fabian Holland (Josh Lord, 69) y Scott Barrett (capitán) - Fletcher Newell (Pasilio Tosi, 56), Codie Taylor (Samisoni Taukei'aho, 51) y Ethan de Groot (Tamaiti Williams, 41). Entrenador: Scott Robertson.

Árbitro: Nick Berry (Australia).

Puntos: para Argentina, tries de Juan Martín González (33) y Gonzalo García (59), dos conversiones de Santiago Carreras, penales de Tomás Albornoz, Juan Cruz Mallía y tres de Santiago Carreras. Para Nueva Zelanda, tries de Bily Proctor, Fletcher Newell y Samisoni Taukei'aho, penales de penal de Beauden Barrett y Damian McKenzie, una conversión de McKenzie.

Amonestados: Will Jordan (NZL, 31), Tupou Vaa'i (33), Sevu Reece (72).