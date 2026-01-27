Prohíben transmisiones del béis sin ‘derecho’ en redes

La Federación Panameña de Béisbol y la empresa Producciones Deportivas Nacionales (PRODENA) anunciaron ayer que “queda completamente prohibida toda transmisión a través de redes sociales de los partidos del béisbol nacional juvenil, a menos que tengan adquirido un derecho de transmisión”.

En un comunicado, recalcaron que “la penalidad de transmisiones sin autorización en redes sociales será la de prohibir la entrada a los aficionados que incurran en esta situación. Todo fanático que sea captado transmitiendo los partidos sin derechos de transmisión será evacuado inmediatamente de los estadios.

La medida de evitar transmisiones en vivo también incluye a miembros de cuerpo técnico de equipos y jugadores”. Varias cuentas en redes reaccionaron. “Ya lo sabes, para los que nos preguntan porque no hacemos lives desde el estadio ni fotos por esta temporada”, posteó @interbocastv.

“El béisbol juvenil necesita apoyo, visibilidad y alcance. Apagar las redes no parece el camino”, escribió @noticiac9.

Por su parte, Pedro Solís, presidente de la Asociación Panameña de Radiodifusión, señaló que “quienes quieran transmitir, ya sea por radio, televisión o redes, deben acercarse a las oficinas de PRODENA, para llegar a los acuerdos correspondientes, así como la radio y la televisión pagan derechos, los que quieran transmitir por redes, también deben pagar por esos derechos, no puede haber fueros y privilegios en una actividad de índole deportiva nacional”.

En tanto, Lorenzo González Palma, presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Panamá, hizo un llamado para que “estas restricciones no se conviertan en una barrera que impida el libre ejercicio del periodismo, especialmente para los medios digitales y regionales que son el pulmón informativo de nuestras provincias”.