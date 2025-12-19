Programa de Voluntarios de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 ofrecerá un diplomado

El Comité Organizador de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 anunció este 19 de diciembre el lanzamiento oficial de su Programa de Voluntarios, una iniciativa única en la región que invita a la ciudadanía a ser parte activa de un evento histórico para el país.

Este programa no solo abre las puertas a la participación, sino que introduce un modelo revolucionario en la preparación del voluntariado deportivo, marcando un antes y un después en la organización de competencias internacionales y legado en talento humano para la ciudad sede, informó el Comité.

Por primera vez en la historia de los Juegos, los voluntarios recibirán una capacitación oficial mediante un Diplomado Académico de 120 horas, desarrollado en alianza con la Universidad Latina de Panamá.

Esta formación certificada y de alto nivel establece un estándar sin precedentes, garantizando excelencia en el desempeño y consolidando a Panamá como referente en innovación para eventos deportivos de gran magnitud.

Ser voluntario en Panamá 2026 representa una oportunidad única de crecimiento personal y profesional. Los participantes adquirirán experiencia real en la organización de un evento multideportivo internacional, desarrollarán habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y servicio, y formarán parte del equipo que hará posible el éxito de los Juegos y garantizar una experiencia de vida para más de 2 mil atletas de la región.

“Apostamos por un voluntariado preparado, consciente de su rol y orgulloso de representar a Panamá ante toda Suramérica”, señaló Anamae Orillac, Directora General de Panamá 2026.

Los voluntarios serán protagonistas en áreas como operaciones deportivas, logística, protocolo, atención a atletas y delegaciones, comunicación y servicios al espectador, convirtiéndose en el rostro humano de los Juegos Panamá 2026 y en embajadores del país ante la región.

El Diplomado incluye una capacitación general Gestión de Eventos Deportivos, los voluntarios recibirán capacitación específica por área funcional, uniforme oficial y el respaldo de una organización que apuesta por dejar un legado formativo y social duradero.

Las inscripciones al Programa de Voluntarios de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 ya están abiertas. Los interesados pueden registrarse a través del apartado de Voluntarios en la página web oficial de Panamá 2026 (www.jsjpanama2026.com) y dar el primer paso para vivir una experiencia que marcará su vida.

Desde Panamá 2026 calculan que entre 1,600 a 1,800 voluntarios serán necesarios para hacer frente al evento deportivo.

El Comité también anunció varias vacantes de empleo para puestos administrativos y apoyo logístico para los Juegos 2026. Para aplicar y conocer más visite el sitio web: https://jsjpanama2026.com/empleos