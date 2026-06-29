Primer título ATP para el español Davidovich al triunfar en Mallorca

El español Alejandro Davidovich, 25º del mundo, conquistó a sus 27 años su primer título en el circuito al batir al estadounidense Ethan Quinn en la final del torneo ATP 250 de Mallorca, sobre césped, a dos días del inicio de Wimbledon.

Después de cinco derrotas en otras tantas finales anteriores, cuatro de ellas en 2025, Davidovich se llevó el triunfo este sábado en dos sets, por 7-6 (7/4) y 6-3, en 1 hora y 43 minutos, en su primer enfrentamiento contra el joven norteamericano de 22 años y 63º del mundo.

Antes de este éxito, Davidovich había caído en la final del Masters 1000 de Montecarlo (tierra batida) en 2022, y en 2025 en el último partido de cuatro citas sobre superficie dura: Delray Beach (Estados Unidos), Acapulco (México), Washington (Estados Unidos) y Basilea (Suiza).

Con este primer título ATP, el español subirá al 23º puesto en la clasificación mundial del lunes, mientras que Quinn subirá al 47º lugar.

En la primera ronda de Wimbledon, Davidovich se enfrentará al argentino Juan Manuel Cerúndolo (45º), mientras que Quinn también tendrá un adversario argentino, Marco Trungilletti (94º).

-- Torneo ATP de Mallorca

- Individual masculino - Final:

Alejandro Davidovich (ESP/N.2) derrotó a Ethan Quinn (USA) 7-6 (7/4), 6-3