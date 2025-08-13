Deportes

Primer recorte de peloteros en la U15

Panamá perfila su equipo para dar la lucha por un cupo al Mundial de la categoría U15 en 2026 de béisbol, en un próximo clasificatorio en México

Primer recorte de peloteros en la U15
Cortesía | Peloteros del equipo U15 de Panamá durante un partido “enter-squad” en el Rod Carew.
Redacción
13 de agosto de 2025

La Federación Panameña de Béisbol anunció ayer por la mañana que la preselección nacional U15, camino al Premundial de Ciudad Juárez, México, seguirá sus entrenamientos en el Estadio Rod Carew, en Ciudad de Panamá, pero con un recorte en su listado original.

Este es el listado de los peloteros que se mantienen entrenando de cara el certamen clasificatorio que se jugará del 12 al 19 de septiembre próximo: Lanzadores: Jeykel Baules, Johan Camarena, Alexis González, Juan Lozada, Roberto Martínez, Job Aviles, Fernando Pérez, Ahdair Pinilla, Alexis Samaniego, Akian Solís, Herminio Vega y Abraham Wright.

Receptores: Melkis López, Omar Osorio, Víctor Tello y Joel Vergara. Cuadro Interior: Luis Atencio, Jesús Arosemena, Santiago Candanedo, Jaime Escudero, Juan Gálvez, Javier González, Nicolas Sánchez y Omar Vargas. Jardineros: Isaac Achurra, Gabriel De Gracia, Edward Delgado, Miguel Jaén, Alberto Pandiella y Daniel Long.

El equipo sigue su preparación bajo las riendas de su timonel, el ex grandes ligas, Ángel Chávez, y su cuerpo técnico.

La WBSC [Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol] Américas realizará este Campeonato Panamericano de Béisbol U15 con un formato de torneos regionales, a ser organizados por sus respectivas sub-confederaciones. Cada uno de los tres torneos otorgará un cupo al Mundial U15 de 2026.

Panamá jugará el Premundial en la zona centro y norte, teniendo como sede Ciudad Juárez, donde se espera la visita de potencias como Estados Unidos, Nicaragua, México, además de Costa Rica, Guatemala y Honduras.

30
jugadores se mantienen en la preselección de béisbol de Panamá.
Tags:
Béisbol
|
peloteros
|
u15
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR