REDACCIÓN | El Club Dynamo Aquatics Panamá lanzó la convocatoria para formar su primer equipo de clavados. “¿Tienes 9 años o más y sabes nadar estilo libre? Esta oportunidad es para ti”, indicó el club que ha habilitada “Solo 12 cupos”.

La Primera reunión informativa está programada para el sábado 15 de agosto, desde las 2:30 p.m., en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Juan Díaz. Inscripciones al 6673-3312.

La iniciativa se formaliza luego del debut histórico de la atleta panameña Zoe “Coco” Rainey Anderson en pruebas de Clavados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, celebrados en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 9 de agosto.

La propia Rainey, residente en EE.UU., reenvió compatió el flyer de la convocatoria en su cuenta de redes sociales, pues ella ha sido parte de varias clínicas de clavados en Panamá.